"Начнется бунт": легенда "МЮ" предупредил руководство клуба о ситуации с назначением Сульшера
Норвежский тренер был назначен исполняющим обязанности главного тренера в конце прошлого года
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил мнение, что руководству клуба необходимо назначить Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.Напомним, что Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Специалист был признан лучшим тренером января в АПЛ.
"Если еще три месяца назад болельщики при счете 0:0 дома гнали бы команду в атаку, то во втором тайме матча с "Ливерпулем" они пели песни про Сульшера. Фанаты на его стороне. Считаю, что руководство "МЮ" сейчас находится в таком положении, при котором оно просто не может назначить на пост главного тренера кого-то еще. Иначе начнется бунт. Болельщики любят Сульшера", – сказал Невилл.
Под руководством норвежца "Красные дьяволы" выдали феерическую серию из восьми побед подряд, а в целом они выиграли 10 матчей из 11-ти. Лишь в недавнем матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" манкунианцы впервые проиграли под руководством Сульшера. Тем не менее, благодаря этой серии "МЮ" ворвался в топ-4 Премьер-лиги и даже может побороться за призовые места.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Начнется бунт": легенда "МЮ" предупредил руководство клуба о ситуации с назначением Сульшера". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Зидан не хочет возглавить следующего соперника "Динамо" в Лиге Европы
Знаменитый француз в Англии готов тренировать только "Манчестер Юнайтед"
Матчи 27 тура чемпионата Англии: все результаты
"Ливерпуль" Клоппа разжился всего одним очком, "Арсенал" под ноль разделался с "Саутгемптоном"
90 минут вхолостую: "МЮ" и "Ливерпуль" не забили голов в центральном матче АПЛ
После нулевой ничьей команды Клоппа на очко опережает нашего Зинченко в чемпионской гонке Англии
Где смотреть центральный матч тура в Англии "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль"
Список трансляций главного матча 27-тура Премьер-лиги на ТВ и в интернете