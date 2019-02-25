"Начнется бунт": легенда "МЮ" предупредил руководство клуба о ситуации с назначением Сульшера

Норвежский тренер был назначен исполняющим обязанности главного тренера в конце прошлого года

Уле-Гуннар Сульшер. Фото: AFP

"Начнется бунт": легенда "МЮ" предупредил руководство клуба о ситуации с назначением Сульшера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/401/7d5/5c74017d5840b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/401/7d5/5c74017d5840b.jpg 2019-02-25T16:54:59+02:00 Футбол Норвежский тренер был назначен исполняющим обязанности главного тренера в конце прошлого года

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл выразил мнение, что руководству клуба необходимо назначить Уле-Гуннара Сульшера на пост главного тренера команды.Напомним, что Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "МЮ" 19 декабря 2018 года после увольнения Жозе Моуринью. Специалист был признан лучшим тренером января в АПЛ.

"Если еще три месяца назад болельщики при счете 0:0 дома гнали бы команду в атаку, то во втором тайме матча с "Ливерпулем" они пели песни про Сульшера. Фанаты на его стороне. Считаю, что руководство "МЮ" сейчас находится в таком положении, при котором оно просто не может назначить на пост главного тренера кого-то еще. Иначе начнется бунт. Болельщики любят Сульшера", – сказал Невилл.

Под руководством норвежца "Красные дьяволы" выдали феерическую серию из восьми побед подряд, а в целом они выиграли 10 матчей из 11-ти. Лишь в недавнем матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" манкунианцы впервые проиграли под руководством Сульшера. Тем не менее, благодаря этой серии "МЮ" ворвался в топ-4 Премьер-лиги и даже может побороться за призовые места.

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