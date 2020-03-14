"Надеюсь, каждый сможет пройти через это": Марадона поддержал Италию

Легенда "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима", поддержал жителей Италии в связи с эпидемией коронавируса. В Италии за последние сутки от коронавируса погибло 250 человек.

"Я жил в Неаполе семь лет. Там живет часть моей семьи и множество людей, которые любят меня и которых я люблю. Италия – часть моей жизни, поэтому хочу поддержать ее в трудный момент. В Италии все поняли, как важно оставаться дома. Надеюсь, в Аргентине мы сможем вовремя среагировать. Некоторые с иронией относятся к эпидемии, но правда в том, что в прошлую субботу здесь, в Аргентине, никто не говорил о пандемии. Мы прощались, целуя друг друга. Стадионы были заполнены. Верно говорят: "Нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать". Надеюсь, каждый сможет пройти через это наилучшим образом. И там, и здесь. Трудно обучить страну за 15 минут, но мы можем сделать это, просвещая и уважая друг друга. Всем — удачи!" — написал Марадона на своей странице в Instagram.

Также мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса. Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги, будут приостановлены как минимум до 4 апреля.

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