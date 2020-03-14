Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

"Надеюсь, каждый сможет пройти через это": Марадона поддержал Италию

14 марта, 12:33

Максим Перепелица

Легенда сборной Аргентины прокомментировал эпидемию коронавируса

Легенда "Наполи" и сборной Аргентины Диего Марадона, в настоящее время занимающий пост главного тренера клуба "Химнасия и Эсгрима", поддержал жителей Италии в связи с эпидемией коронавируса. В Италии за последние сутки от коронавируса погибло 250 человек.

"Я жил в Неаполе семь лет. Там живет часть моей семьи и множество людей, которые любят меня и которых я люблю. Италия – часть моей жизни, поэтому хочу поддержать ее в трудный момент. В Италии все поняли, как важно оставаться дома. Надеюсь, в Аргентине мы сможем вовремя среагировать. Некоторые с иронией относятся к эпидемии, но правда в том, что в прошлую субботу здесь, в Аргентине, никто не говорил о пандемии. Мы прощались, целуя друг друга. Стадионы были заполнены. Верно говорят: "Нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать". Надеюсь, каждый сможет пройти через это наилучшим образом. И там, и здесь. Трудно обучить страну за 15 минут, но мы можем сделать это, просвещая и уважая друг друга. Всем — удачи!" — написал Марадона на своей странице в Instagram.

Также мы сообщали, что чемпионат Англии приостановлен из-за коронавируса. Английская Премьер-лига и турниры, проходящие под эгидой Английской футбольной лиги, будут приостановлены как минимум до 4 апреля.

В тренде
Футбол проигрывает коронавирусу: мнение комментатора Кирилла Круторогова

Смотрите, как "Аталанта" выбила из Лиги чемпионов "Валенсию"

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Диего Марадона коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителей
Коронавирус ударил по сборной Украины: матч с Польшей пройдет без зрителейФутбол
"Александрия" – "Динамо": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Шахтер" – "Днепр-1": онлайн матча чемпионата УкраиныЧУ по футболу
"Это не футбол": лидер "Динамо" прокомментировал решение о проведении матчей без зрителейЧУ по футболу
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата Украины
Финиш первого этапа: прогноз, расписание и результаты 22-го тура чемпионата УкраиныЧУ по футболу

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...