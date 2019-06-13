Сделать стартовой
26,4
29,89
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Наказание за 0:5: сборная Украины оставила без работы главного тренера сербов

13 июня, 20:08

Младену Крстаичу не простили львовского фиаско в матче с украинцами и указали на выход

Младен Крстаич
Младен Крстаич. Фото: Reuters

Футбольный союз Сербии прекратил сотрудничество с главным тренером национальной команды Младеном Крстаичем. Имя нового нового главного тренера пока не сообщается, однако оно будет объявлено не позднее 10 июля. Отметим, что сербская сборная под руководством 45-летнего специалиста набрала всего четыре очка в трех стартовых турах группового этапа отбора Евро-2020 – сыграв вничью с Португалией (1:1), разгромно проиграв Украине (0:5) и одолев дома аутсайдера отборочной группы Литву (4:1). Таким образом сербы занимают третье место, на шесть очков отставая от лидера – команды Андрея Шевченко. Напомним, в финальную часть Евро-2020 выходят две лучшие сборные группы.

Обзор матча Украина – Сербия (5:0)

Напомним, накануне стартовала подача заявок на билеты на Евро-2020. Цены – от 30 евро за групповой этап в Баку, Будапеште или Бухаресте и до 945 евро на первую категорию на финал в Лондоне.

Также сообщалось, что сербских болельщиков шокировало поражение от Украины, ставшее самым крупным в истории балканской команды. "Или нас отравили, или украинцы – под допингом": фанаты сербской сборной не верят, что она могла так опозориться без вмешательства неспортивных факторов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сборная Сербии, Евро-2020, Младен Крстаич

Вы сейчас просматриваете новость " Наказание за 0:5: сборная Украины оставила без работы главного тренера сербов". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сербия после разгрома от Украины оторвалась дома на Литве

11 июня, 00:30

Судьбу матча балканцы решили еще в первом тайме, до перерыва забив литовцам три безответных мяча

Эхо гола "буйвола": обзор матча Украина – Люксембург и расклады для Шевы после победы

11 июня, 09:00

Нашей сборной нужно дважды обыграть Литву – и путевка в финальную часть Евро практически в кармане

Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Как навсегда избавиться от тли? Эффективный способ

Почему не стоит выбрасывать косточку от авокадо

Удивительные свойства обычного дегтярного мыла

Назван самый полезный суп

10 фактов о пользе клубники, которые вы могли не знать

Как спастись от клещей

Коломойский: Путину сто лет не нужен Донбасс

Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты всех матчей, таблицы, расписание

11 июня, 23:33

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и дошла там уже до финала

Онлайн матча Украина – Италия: мы в финале молодежного чемпионата мира

11 июня, 20:30

Текстовая трансляция матча ЧМ-2019 U-20 в Польше с участием украинской сборной

Официально: Паулу Фонсека покидает "Шахтер"

11 июня, 11:07

Португальский тренер сделал три "золотых дубля" и вернул "Шахтеру" абсолютное лидерство в украинском футболе

Бронируем билеты на Евро-2020: Украина победила Люксембург на нервах благодаря "бельгийцам"

10 июня, 23:43

Все решил мяч, забитый Романом Яремчуком после передачи другого бельгийского легионера Руслана Малиновского

Украина – Люксембург: где смотреть матч отбора Евро-2020

10 июня, 21:06

Список трансляций игры на "Арене Львов" на ТВ и в интернете

Названы вызывающие преждевременную смерть продукты

Мэр Днепра Филатов прокомментировал кадровое решение Зеленского

Кефирно-гречневая диета: минус 5 кг за неделю
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь