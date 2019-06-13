Наказание за 0:5: сборная Украины оставила без работы главного тренера сербов

Младену Крстаичу не простили львовского фиаско в матче с украинцами и указали на выход

Младен Крстаич. Фото: Reuters

Футбольный союз Сербии прекратил сотрудничество с главным тренером национальной команды Младеном Крстаичем. Имя нового нового главного тренера пока не сообщается, однако оно будет объявлено не позднее 10 июля. Отметим, что сербская сборная под руководством 45-летнего специалиста набрала всего четыре очка в трех стартовых турах группового этапа отбора Евро-2020 – сыграв вничью с Португалией (1:1), разгромно проиграв Украине (0:5) и одолев дома аутсайдера отборочной группы Литву (4:1). Таким образом сербы занимают третье место, на шесть очков отставая от лидера – команды Андрея Шевченко. Напомним, в финальную часть Евро-2020 выходят две лучшие сборные группы.

Обзор матча Украина – Сербия (5:0)

Напомним, накануне стартовала подача заявок на билеты на Евро-2020. Цены – от 30 евро за групповой этап в Баку, Будапеште или Бухаресте и до 945 евро на первую категорию на финал в Лондоне.

Также сообщалось, что сербских болельщиков шокировало поражение от Украины, ставшее самым крупным в истории балканской команды. "Или нас отравили, или украинцы – под допингом": фанаты сербской сборной не верят, что она могла так опозориться без вмешательства неспортивных факторов.

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