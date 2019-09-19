Наконец победа! "Динамо" обыграло "Мальме" в Лиге Европы – обзор матча

Исход встречи решил гол Виталия Буяльского, а всего киевляне нанесли 18 ударов по воротам шведского клуба

"Динамо" победило "Мальме" 1:0 в Киеве / Фото: Reuters

После 46 дней без побед, а за это время было сыграно шесть поединков, киевское "Динамо" наконец добилось позитивного результата! Случилось это в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме". Подопечные Алексея Михайличенко добыли минимальную победу – 1:0. Гол забил Виталий Буяльский, а мы проводили онлайн матча "Динамо" – "Мальме".

В общей сложности киевляне нанесли 18 ударов по воротам соперника, но только 4 из них были в створ. "Динамо" серьезно превосходило "Мальме" во владении мячом (64 процента против 36), но создавало не так много действительно острых моментов. Один из них завершился взятием ворот на 84-й минуте. Беньямин Вербич увидел рывок Буяльского и отдал выверенную передачу, а Виталий пробил в ближний угол – под опорную ногу вратарю шведского клуба.

Видео гола Буяльского:

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В другом матче нашей группы Лиги Европы "Копенгаген" с таким же счетом обыграл "Лугано". Так что после первого тура двоевластие: у "Динамо" и датского клуба по три очка, с одинаковой разницей голов.

N Команда И В Н П М О 1 ДИНАМО 1 1 0 0 1-0 3 2 КОПЕНГАГЕН 1 1 0 0 1-0 3 3 ЛУГАНО 1 0 0 1 0-1 0 4 МАЛЬМЕ 1 0 0 1 0-1 0



Обзор матча "Динамо" – "Мальме" 1:0

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