Наконец победа! "Динамо" обыграло "Мальме" в Лиге Европы – обзор матча

После 46 дней без побед, а за это время было сыграно шесть поединков, киевское "Динамо" наконец добилось позитивного результата! Случилось это в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги Европы против шведского "Мальме". Подопечные Алексея Михайличенко добыли минимальную победу – 1:0. Гол забил Виталий Буяльский, а мы проводили онлайн матча "Динамо" – "Мальме".
В общей сложности киевляне нанесли 18 ударов по воротам соперника, но только 4 из них были в створ. "Динамо" серьезно превосходило "Мальме" во владении мячом (64 процента против 36), но создавало не так много действительно острых моментов. Один из них завершился взятием ворот на 84-й минуте. Беньямин Вербич увидел рывок Буяльского и отдал выверенную передачу, а Виталий пробил в ближний угол – под опорную ногу вратарю шведского клуба.
Видео гола Буяльского:
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В другом матче нашей группы Лиги Европы "Копенгаген" с таким же счетом обыграл "Лугано". Так что после первого тура двоевластие: у "Динамо" и датского клуба по три очка, с одинаковой разницей голов.
|N
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|ДИНАМО
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2
|КОПЕНГАГЕН
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|3
|ЛУГАНО
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|4
|МАЛЬМЕ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Обзор матча "Динамо" – "Мальме" 1:0
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