"Динамо" – "Мальме": онлайн стартового матча киевлян в Лиге Европы

Все, что нужно знать о матче "Динамо" в первом туре Лиги Европы: ярки фото со стадиона, видео голов, комментарии ключевых моментов

Динамо - Мальме онлайн трансляция

Сегодня "Динамо" стартует в групповом этапе Лиги Европы. В первом туре наш соперник – шведский "Мальме", а игра пройдет на НСК "Олимпийский" и начнется в 19:55. Этот поединок пройдет на фоне серьезного кризиса в киевском клубе: команда не побеждает с начала августа, не прошла квалификацию Лиги чемпионов и в чемпионате Украины опустилась на очень непривычное для себя шестое место. Сезон "Динамо" начинало с Хацкевичем, после его отставки команду принял Михайличенко, но и над ним уже начинают сгущаться тучи. Успешная игра в Лиге Европы – очень важна для Киева сейчас.

Онлайн "Динамо" – "Мальме"

"Динамо" – "Мальме": прогноз букмекеров. Эксперты считают хозяев фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Динамо" составляет 2.10, на победу "Мальме" – 3.75, на ничью – 3.45. Т.е. вероятность победы киевлян букмекеры оценили в 46 процентов, вероятность победы шведского клуба – 26 процентов, ничьей – 28 процентов.

"Динамо" – "Мальме": как дела в чемпионатах. Киевляне начали неудачно, 2 победы, 2 поражения, 2 ничьих, и занимают шестое место в турнирной таблице. Фанаты уже шутят, что команда борется не за титул, а за попадания в верхнюю "шестерку" Премьер-лиги по итогам первого этапа чемпионата.

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В свою очередь, "Мальме" в чемпионате Швеции идет на третьем месте после 23 туров из 30, но отставание от лидера – всего три очка, т.е. команда вполне может побороться за титул.

Отметим, что сразу по завершении матча "Динамо" в Лиге Европы стартует еще один украинский клуб: онлайн "Вольфсбург" – "Александрия" тоже доступен на нашем сайте.

Напомним, что "Динамо" в последний раз побеждало полтора месяца назад – в начале августа:

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