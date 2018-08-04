Нападающий сборной Швеции прилетел в Украину на переговоры с "Динамо"

Сегодня, 14:34

Киевляне хотят арендовать Телина у "Андерлехта", но бельгийцы настроены только на продажу

Исаак Телин. Фото AFP
Исаак Телин. Фото AFP

Нападающий "Андерлехта" Исаак Телин прибыл в Киев, чтобы провести переговоры о своем трансфере в "Динамо", сообщает шведский портал FotbollDirekt. Ранее сообщалось, что 26-летний швед близок к переходу в "Ньюкасл", но потом "Динамо" вышло на игрока со своим предложением.

И Телин решил вместе со своим менеджером отправиться в Киев, чтобы попробовать решить вопрос со своим трансфером. Сообщается, что форвард присутствовал на вчерашнем матче киевлян против донецкого "Шахтера".

Сложность заключается в том, что "Динамо" пытается договориться об аренде, а бельгийский клуб настаивает на полноценном трансфере.

В предыдущем сезоне Телин выступал в аренде за "Васланд Беверен" и отметился 19-ю мячами в 33 матчах. Кроме того, форвард сыграл 4 матча на чемпионате мира-2018 за сборную Швеции и сделал одну голевую передачу.

Накануне матча с "Шахтером" "Динамо" объявило об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно. Правда, вряд ли он сегодня появится в заявке команды.

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилилось полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.
футбол, Динамо Киев, Андерлехт, Исаак Телин

Вы сейчас просматриваете новость "Нападающий сборной Швеции прилетел в Украину на переговоры с "Динамо"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

XSport

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новости

Тарас Степаненко. Фото ФК "Шахтер"

Тарас Степаненко призвал ввести видеповторы в чемпионате Украины

Вчера, 23:10

Полузащитник "Шахтера" недоволен судейством в матче с "Динамо"

Новости

Паулу Фонсека. Фото ФК "Шахтер"

Паулу Фонсека: "Сегодня мы проиграли по собственной вине"

Вчера, 22:21

Главный тренер "Шахтера" прокомментировал поражение от "Динамо"
Загрузка...

Новости

Александр Хацкевич

Александр Хацкевич: "Умение играть без мяча и терпение - это самое главное"

Вчера, 22:03

Главный тренер "Динамо" прокомментировал матч с "Шахтером"

Новости

Андрей Шевченко. Фото "Сегодня"

Андрей Шевченко: "Динамо" победило, потому что хотело больше"

Вчера, 21:46

Наставник сборной Украины прокомментировал дерби в УПЛ

Новости

Борьба на "Олимпийском". Фото ФК "Шахтер"

Обзор матча "Динамо" - "Шахтер" - 1:0

Вчера, 21:29

Киевляне выиграли поединок третьего тура Премьер-лиги

Новости

Победа за Киевом. Фото ФК "Динамо"

"Динамо" обыграло "Шахтер" в чемпионате Украины

Вчера, 21:05

Победный гол во втором тайме забил Вербич
Загрузка...