Нападающий сборной Швеции прилетел в Украину на переговоры с "Динамо"

Киевляне хотят арендовать Телина у "Андерлехта", но бельгийцы настроены только на продажу

Нападающий "Андерлехта" Исаак Телин прибыл в Киев, чтобы провести переговоры о своем трансфере в "Динамо", сообщает шведский портал FotbollDirekt. Ранее сообщалось, что 26-летний швед близок к переходу в "Ньюкасл", но потом "Динамо" вышло на игрока со своим предложением.

И Телин решил вместе со своим менеджером отправиться в Киев, чтобы попробовать решить вопрос со своим трансфером. Сообщается, что форвард присутствовал на вчерашнем матче киевлян против донецкого "Шахтера".

Сложность заключается в том, что "Динамо" пытается договориться об аренде, а бельгийский клуб настаивает на полноценном трансфере.

В предыдущем сезоне Телин выступал в аренде за "Васланд Беверен" и отметился 19-ю мячами в 33 матчах. Кроме того, форвард сыграл 4 матча на чемпионате мира-2018 за сборную Швеции и сделал одну голевую передачу.

Накануне матча с "Шахтером" "Динамо" объявило об аренде бразильского полузащитника Витора Буэно. Правда, вряд ли он сегодня появится в заявке команды.

Ранее стало известно, что "Динамо" купило защитника "Коринтианса" Сидклея. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет. В столичном клубе футболист будет выступать под №17. Сегодня он не попал в заявку команды, так как вчера отыграл весь матч против "Тельфса".

А перед этим "Динамо" усилилось полузащитником "Палмейраса" Че Че. Бразильский полузащитник подписал пятилетний контракт с украинским клубом.