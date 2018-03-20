Нападающий "Зальцбурга" на несколько минут потерял сознание во время матча

Мунас Даббур столкнулся с соперником в поединке чемпионата Австрии

Нападающий "Зальцбурга" израильтянин Мунас Даббур потерял сознание во время матча чемпионата Австрии по футболу с венской "Аустрией".

Встреча состоялась завершилась победой "Зальцбурга" со счетом – 5:0. Даббур в конце игры столкнулся с защитником "Аустрии" Штефаном Штанглем и на несколько минут потерял сознание.

Даббур с поля был доставлен в больницу. У футболиста выявлено небольшое сотрясение. Участие Мунаса Даббура в товарищеском матче сборной Израиля с командой Румынии, который состоится в субботу 24 марта, находится под вопросом.

Напомним, что в начале марта капитан "Фиорентины" Давиде Астори умер в гостинице города Удине во сне накануне поединка чемпионата Италии против "Удинезе".

Также мы писали, что бывший защитник английского "Сток Сити" и тираспольского "Шерифа" Дионатан Тейшейра умер в Бразилии в возрасте 25 лет.

В начале октября в Индонезии скончался вратарь местного клуба после столкновения с соперником. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.