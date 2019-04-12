Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,83
30,22
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Наполи" бит, "Челси" побеждает: результаты первых матчей 1/4 Лиги Европы

Сегодня, 00:32

Обидчики "Шахтера" потерпели поражение от "Бенфики", а крушители "Динамо" выиграли в Чехии

"Челси" Виллиана совладал со "Славией"
"Челси" Виллиана совладал со "Славией". Фото: AFP

В четверг, 11 апреля, состоялись первые матчи 1/4 Лиги Европы. "Челси", на предыдущим этапе разгромивший киевское "Динамо", продолжил свою победную поступь в выездном матче с пражской "Славией". А вот обидчик "Шахтера" – франкфуртский "Айнтрахт" – в гостях не устоял перед "Бенфикой". Ответные поединки пройдут через неделю, 18 апреля.

Все результаты первых матчей 1/4 Лиги Европы

Арсенал - Наполи – 2:0
Голы: Рэмси, 14, Кулибали, 25 (в свои ворота)

Арсенал: Чех – Папастатопулос, Косельни, Монреаль – Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Эльнени, 77), Рэмси, Колашинац – Озил (Мхитарян, 67) – Ляказетт (Ивоби, 67), Обамеянг

Наполи: Мерет – Хисай, Максимович, Кулибали, Мариу Руи – Кальехон, Аллан, Руис (Унас, 83), Зьелински – Мертенс (Милик, 66), Инсинье (Юнес, 82)

Славия - Челси - 0:1
Гол: Алонсо, 86

Славия: Коларж - Цоуфал, Нгаду-Нгаджи, Дели, Борил - Траоре, Крал - Севчик, Стох (Жмрхал, 64), Масопуст (Хушбауэр, 74) - Олайинка (Ван Бюрен, 82).

Челси: Кепа - Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо - Жоржиньо, Ковачич (Канте, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 75) - Педро (Азар, 59), Жиру, Виллиан.

Бенфика - Айнтрахт – 4:2
Голы: Жоау Фелиш, 21 пен, 43, 53, Диаш, 50 - Йович, 40, Пасиенсия, 72

Бенфика: Влаходимос – Коршия (Пицци, 66), Диаш, Жардель, Гримальдо - Рафа Силва (Сеферович, 59), Самарис (Живкович, 84), Фейса, Серви - Жоао Фелиш, Фернандеш.

Айнтрахт Ф: Трапп – Хасебе, Абрахам, Хинтереггер, Ндика – Да Коста, Роде (Гачинович, 85), Фернандес, Костич – Ребич (Пасиенсия, 72), Йович (де Гузман, 60).
Удаление: Ндика (19, Айнтрахт)

Вильярреал – Валенсия - 1:3
Голы: Касорла, 36 пен. - Гуэдеш, 6, Васс, 90+1, Гуэдеш, 90+3

Вильярреал: Фернандес - Гаспар (Педраса, 80), Гонсалес, Руис, Кинтилья - Касерес (Морланес, 72), Касорла – Чуквезе, Иборра (Бакка, 67), Форнальс – Херард

Валенсия: Нето – Ронкалья (Пиччини, 58), Гарай, Паулиста, Гайя – Торрес (Коклен, 61), Парехо, Васс, Гуэдеш – Гамейро (Черышев, 69), Родриго

Нереализованный пенальти: Парехо 6 (Валенсия)

Отметим, что "Славия" играла против "Челси" с частично закрытыми трибунами. Это решение УЕФА стало наказанием для чешского клуба за беспорядки, которые случились во время матча против "Генка" в феврале.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Лига Европы

Вы сейчас просматриваете новость " "Наполи" бит, "Челси" побеждает: результаты первых матчей 1/4 Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Азар в одиночку обыграл команду Ярмоленко: обзор матча "Челси" – "Вест Хэм"

9 апреля, 09:29

Обидчики "Динамо" в лондонском дерби расправились с клубом бывшей звезды киевлян

Евгений Коноплянка решил покинуть "Шальке" – СМИ

Вчера, 15:42

Полузащитник сборной Украины не смог стать основным игроком в немецком клубе

Кети Топурия: «Я его очень сильно любила»

«Не бойтесь измены»

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Обожаю ее. Влад Яма поделился нежным фото с супругой

Панин показал билет в один конец: прощай, немытая Россия

Почему некоторые пары умирают почти одновременно

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Нужно ли возвращать субсидию в случае продажи жилья?
Загрузка...

"МЮ" – "Барселона": онлайн матча 1/4 Лиги чемпионов – VAR помог засчитать гол гостей

10 апреля, 22:00

Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов в Манчестере

"Старик, я отправлю тебя на пенсию": "бизнесмен" из США ответил Ломаченко

10 апреля, 14:23

Непобедимый американец пообещал закончить карьеру украинца

Лучшая теннисистка Украины сравнила себя с Порошенко и Зеленским

10 апреля, 13:58

"Впечатление, что я тоже иду в президенты Украины", – написала Элина Свитолина после сдачи крови

Эхо операции в Барселоне: Марлос должен вернуться к судному дню Шевы

10 апреля, 13:01

Стали известны сроки восстановления лучшего футболиста чемпионата Украины

"В истории бокса не было ничего подобного": промоутер анонсировал новый халат Ломаченко

9 апреля, 16:39

Украинец 12 апреля проведет защиту чемпионских поясов в поединке с Кроллой

Медведчук проговорился о роли Путина на Донбассе

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену