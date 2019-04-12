"Наполи" бит, "Челси" побеждает: результаты первых матчей 1/4 Лиги Европы

Обидчики "Шахтера" потерпели поражение от "Бенфики", а крушители "Динамо" выиграли в Чехии

"Челси" Виллиана совладал со "Славией". Фото: AFP

В четверг, 11 апреля, состоялись первые матчи 1/4 Лиги Европы. "Челси", на предыдущим этапе разгромивший киевское "Динамо", продолжил свою победную поступь в выездном матче с пражской "Славией". А вот обидчик "Шахтера" – франкфуртский "Айнтрахт" – в гостях не устоял перед "Бенфикой". Ответные поединки пройдут через неделю, 18 апреля.

Все результаты первых матчей 1/4 Лиги Европы

Арсенал - Наполи – 2:0

Голы: Рэмси, 14, Кулибали, 25 (в свои ворота)

Арсенал: Чех – Папастатопулос, Косельни, Монреаль – Мэйтленд-Найлз, Торрейра (Эльнени, 77), Рэмси, Колашинац – Озил (Мхитарян, 67) – Ляказетт (Ивоби, 67), Обамеянг

Наполи: Мерет – Хисай, Максимович, Кулибали, Мариу Руи – Кальехон, Аллан, Руис (Унас, 83), Зьелински – Мертенс (Милик, 66), Инсинье (Юнес, 82)

Славия - Челси - 0:1

Гол: Алонсо, 86

Славия: Коларж - Цоуфал, Нгаду-Нгаджи, Дели, Борил - Траоре, Крал - Севчик, Стох (Жмрхал, 64), Масопуст (Хушбауэр, 74) - Олайинка (Ван Бюрен, 82).

Челси: Кепа - Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо - Жоржиньо, Ковачич (Канте, 68), Баркли (Лофтус-Чик, 75) - Педро (Азар, 59), Жиру, Виллиан.

Бенфика - Айнтрахт – 4:2

Голы: Жоау Фелиш, 21 пен, 43, 53, Диаш, 50 - Йович, 40, Пасиенсия, 72

Бенфика: Влаходимос – Коршия (Пицци, 66), Диаш, Жардель, Гримальдо - Рафа Силва (Сеферович, 59), Самарис (Живкович, 84), Фейса, Серви - Жоао Фелиш, Фернандеш.



Айнтрахт Ф: Трапп – Хасебе, Абрахам, Хинтереггер, Ндика – Да Коста, Роде (Гачинович, 85), Фернандес, Костич – Ребич (Пасиенсия, 72), Йович (де Гузман, 60).

Удаление: Ндика (19, Айнтрахт)

Вильярреал – Валенсия - 1:3

Голы: Касорла, 36 пен. - Гуэдеш, 6, Васс, 90+1, Гуэдеш, 90+3

Вильярреал: Фернандес - Гаспар (Педраса, 80), Гонсалес, Руис, Кинтилья - Касерес (Морланес, 72), Касорла – Чуквезе, Иборра (Бакка, 67), Форнальс – Херард

Валенсия: Нето – Ронкалья (Пиччини, 58), Гарай, Паулиста, Гайя – Торрес (Коклен, 61), Парехо, Васс, Гуэдеш – Гамейро (Черышев, 69), Родриго

Нереализованный пенальти: Парехо 6 (Валенсия)

Отметим, что "Славия" играла против "Челси" с частично закрытыми трибунами. Это решение УЕФА стало наказанием для чешского клуба за беспорядки, которые случились во время матча против "Генка" в феврале.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " "Наполи" бит, "Челси" побеждает: результаты первых матчей 1/4 Лиги Европы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.