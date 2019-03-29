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УЕФА закрыл часть трибун стадиона "Славии" на матч с "Челси" в Лиге Европы

Сегодня, 13:53

Чешский клуб наказан за поведение собственных болельщиков

Фото: AFP
УЕФА закрыл часть трибун стадиона "Славии" на матч с "Челси" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e06/f8a/5c9e06f8a4a6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e06/f8a/5c9e06f8a4a6b.jpg Футбол Чешский клуб наказан за поведение собственных болельщиков

Первый матч 1/4 финала Лиги Европы между "Славией" и "Челси" будет сыгран в Праге на частично закрытом стадионе. Это решение УЕФА стало наказанием для чешского клуба за беспорядки, которые случились во время матча против "Генка" в феврале. Та игра была отмечена файерами, брошенными с трибун предметами, стычками фанатов и заблокированными проходами.

Таким образом, 11 апреля, когда в Прагу пожалует команда Маурицио Сарри, сразу три секции "Эден Арены" будут закрыты. Также "Славии" придется выплатить штраф в размере 32 тысяч евро (27.5 тыс. фунтов).

Добавим, что "Славия" уже полностью распродала все билеты на предстоящий матч с "Челси" и теперь будет вынуждена искать выход из ситуации. Клубу придется вернуть деньги болельщикам или попытаться оспорить решение УЕФА.

Ранее мы писали, что УЕФА оштрафовал "Шахтер" на 10 тысяч евро за матч с "Айнтрахтом". 13-й сектор стадиона "горняков" закроют на следующем домашнем поединке команды в еврокубках.

Также стало известно, что в УЕФА подтвердили, что "Челси" пожаловался на расистские выкрики украинских болельщиков в адрес нападающего Каллума Хадсона-Одои. Если будут выявлены явные доказательства, в отношении "Динамо" будет открыто дисциплинарное дело.

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Тег УЕФА, Лига Европы, Челси Лондон, Славия Прага

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Источник:

fapl.ru

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