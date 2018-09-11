"Наполи" хочет играть матчи Лиги чемпионов в Бари

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис заявил, что клуб может проводить матчи Лиги чемпионов вне Неаполя.

"Сан-Паоло" – это кошмар. Такой стадион – негативный момент, который тормозит наше развитие на европейском уровне. Мне надоело.

Я больше не буду создавать никаких противоречий и просто построю свой стадион. Это займет два года. Я вложу собственные деньги, никто ничего мне не скажет, я буду строить на своей земле. Если у нас будут хорошие условия, нас ждет большой прогресс.

Я запросил у УЕФА разрешения проводить матчи Лиги чемпионов в Бари, на "Сан-Никола". Я потрачу деньги на аренду тысячи автобусов, чтобы доставить туда болельщиков.

Когда я впервые побывал на этом стадионе, я понял, что это то, что нужно" – сказал Де Лаурентис.

Отметим, что Де Лаурентис ранее приобрел "Бари", который из-за финансовых проблем перевели в Серию D. "Сан-Никола" построен в 1990 году и вмещает 58 248 человек. "Сан-Паоло" вмещает 60 240 зрителей и построен в 1959 году, с тех пор на нем не проводилась реконструкция.

Бари находится примерно в 260 километрах от Неаполя, на побережье Адриатического моря.

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