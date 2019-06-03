"Наши к роли фаворита не сильно приучены": эксперт – о матче Украина – Панама на молодежном ЧМ-2019

После "яичницы" украинскую "молодежку" ждет плей-офф со сборной Панамы, которая ранее выиграла только один матч на ЧМ

Прервать серию. Украинцы надеются с 4-й попытки преодолеть барьер 1/8 финала ЧМ. Фото ffu.ua.

Сегодня на молодежном ЧМ сборная Украина (U-20) попытается сломать неприятную для себя традицию – покидать турнир после первой стадии плей-офф. На трех своих предыдущих мундиалях наша "молодежка" вылетала в 1/8 финала, впереди – четвертая попытка: поединок против скромной Панамы (18:30, UA:Перший).

Ничья с Нигерией (1:1) в последнем туре позволила украинцам сохранить первое место в группе D. "Если мы продолжим сравнивать игры нашей сборной с кулинарными блюдами, то поединок с нигерийцами – это классическая яичница: просто, доступно и почти невозможно испортить. Главное, чтобы были качественные яйца, – улыбается футбольный эксперт Александр Сопко, победитель молодежного ЧМ-1977. – "Шеф-повар" сборной решил не рисковать, не выдумывать экзотические блюда, а сделал то, что умеет делать очень хорошо".

С соперником по 1/8 нам повезло. Им могли стать неудобные португальцы, разгромившие подопечных Петракова в полуфинале прошлогоднего ЧЕ-U19 (5:0) – если бы переиграли ЮАР. Но не сумели (1:1), уступив путевку в плей-офф Панаме.

Для "канальщиков" это уже шестой молодежный ЧМ, но в 1/8 они впервые. Более того, их победа над Саудовской Аравией в последнем матче группы (2:1) вообще их дебютная виктория на мундиалях. На прежних турнирах было лишь три ничьи при 12 поражениях. Одно из них – 1:3 в 2005-м – от сборной Украины, в которой тогда феерил дуэт Алиев – Милевский. "Это ни о чем не говорит. Андердогу терять нечего. А наши к роли фаворита не сильно приучены, да эта роль никогда особо ими и не наигрывалась", – говорит Сопко. Самый известный персонаж у соперников – главный тренер Хорхе Дели Вальдес, экс-форвард национальной сборной и брат-близнец знаменитого Хулио Дели Вальдеса по прозвищу Пана-гол, лучшего футболиста Панамы за всю историю. К слову, тот нынче возглавляет первую сборную страны – такая вот семейная узурпация.

В случае успеха в 1/4 финала подопечных Александра Петракова ждет Колумбия, которая в серии пенальти прошла Новую Зеландию.

НОРВЕЖСКИЙ САЛЕНКО. В последнем матче группы С Норвегия – Гондурас был зафиксирован рекордный счет в истории турнира (12:0) и бомбардирский рекорд: форвард Эрлинг Холанд забил за одну игру 9 мячей, превзойдя достижение бразильца Адаилтона (6 голов Южной Корее в 1997-м). Сыну экс-защитника сборной Норвегии и "МанСити" Альфа-Инге Холанда нет еще и 19, но в "Мольде" он уже стал третьим бомбардиром чемпионата Норвегии-2018 (12 голов, в т.ч. покер "Бранну") и забил 4 гола в квалификации ЛЕ (в т. ч. "Зениту"). А зимой за €5 млн перешел в "Зальцбург" и осенью дебютирует в ЛЧ.

Напомним, что в субботу в финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0

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