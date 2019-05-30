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Украина вышла в 1/8 финала молодежного чемпионата мира с первого места

30 мая, 23:24

Наша команда в последнем туре расписала мировую с Нигерией

Даниил Сикан открывает счет в матче
Даниил Сикан открывает счет в матче. Фото: Getty Images

Сборная Украины в третьем туре группового этапа чемпионата мира среди 20-летних сыграла вничью с Нигерией и сохранила за собой первое место в группе. Украинцы открыли счет в первом тайме – Кащук продрался правым флангом и сделал навес на дальнюю штангу, голкипер Нигерии ошибся и Сикан головой перевел мяч в ворота. Африканцы могли сравнять счет еще до перерыва, но Лунин парировал удар от Тияни.

Впрочем, в начале второго тайма все Тияни со второй попытки переиграл Лунина с 11-метровой отметки. Интересно, что пенальти в наши ворота назначили после использования системы VAR.

Добавим, что в плей-офф выйдут по две лучшие команды каждого квартета и четыре из шести лучших сборных среди тех, которые займут третьи места.

Нигерия U-20 – Украина U-20 – 1:1
Голы: Тияни (51, пен) – Сикан (30)

Украина U-20: Лунин, Бондарь, Сафронов, Снурницын (Корниенко, 46), Попов, Дришлюк, Бескоровайный, Чех, Кащук, Устименко (Супряга, 72), Сикан (Булеца, 46).

Ранее Александр Сопко высказался о выходе сборной Украины в 1/8 финала молодежного ЧМ-2019. "С такой игрой тревожно за наши перспективы в плей-офф", – заявил эксперт.

Вчера состоялся финал Лиги Европы, в котором "Челси" разгромил "Арсенал" 4:1:

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Тег сборная Украины U20, ЧМ-2019 (U-20)

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Сегодня|Спорт

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