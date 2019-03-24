Тьерри Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии

Французский форвард уверенно опередил Роналду и Кантону

Тьерри Анри был лидером "Арсенала" и сборной Франции. Фото: AFP

Тьерри Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/759/659/5c9759659d9e5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/759/659/5c9759659d9e5.jpg 2019-03-24T12:15:00+02:00 Футбол Французский форвард уверенно опередил Роналду и Кантону

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри стал победителем голосования за лучшего легионера в истории английской Премьер-лиги.

Француз набрал 45 процентов голосов. На втором месте в голосовании – бывший игрок "Манчестер Юнайтед", а ныне форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (14%). Тройку лучших легионеров в истории чемпионата Англии замкнул экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Эрик Кантона (12%).

Анри выступал в составе "Арсенала" с 1999 по 2007 год. Французский форвард провел за лондонцев 258 матчей в английской Премьер-лиге и забил 175 голов. Вместе с "Арсеналом" Анри дважды становился чемпионом Англии. Позже французский футболист входил в тренерский штаб лондонской команды.

Напомним, что полузащитник Поль Погба хочет летом покинуть "Манчестер Юнайтед" и перейти в "Реал". Агент 26-летнего хавбека уже некоторое время ведет работу по поводу возможного трансфера футболиста. Сам француз считает, что именно "Реал" является наиболее подходящей для него командой на данный момент. Кстати, ранее мы писали, что футболисты сборной Франции получили чемпионские перстни, как в НБА. Финансировал производство перстней игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тьерри Анри признан лучшим легионером в истории чемпионата Англии". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.