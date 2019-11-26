Названы претенденты на звание лучшего украинского легионера в Европе

Украинская ассоциация футбола запустила голосование за лучшего украинского легионера в Европе. Награда будет вручена победителю в рамках премии "Футбольные звезды Украины"-2019. Торжественная церемония награждения состоится 2 декабря в НСК "Олимпийский". Голосование продлится до 30 ноября.
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"Все больше людей узнает об Украине благодаря нашим футболистам. С каждым годом увеличивается количество клубов, желающих видеть украинцев у себя. Давайте вместе выберем лучшего игрока с украинским паспортом, который играет за рубежом", – говорится в сообщени УАФ.
Список номинантов на победу:
- 1. Андрей Лунин ("Реал"/"Вальядолид", Испания)
- 2. Евгений Шахов ("Лечче", Италия)
- 3. Иван Петряк ("МОЛ Види", Венгрия)
- 4. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)
- 5. Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).
- 6. Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)
- 7. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия)
- 8. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)
- 9. Роман Зозуля ("Альбасете", Испания)
- 10. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)
- 11. Роман Безус ("Гент", Бельгия)
- 12. Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция)
- 13. Василий Кравец ("Леганес", Испания)
- 14. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)
- 15. Ваш вариант
Ранее мы писали, что УЕФА не стал убирать Украину из первой корзины жеребьевки Евро: мы таки среди элиты. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.
Все подробности в спецтеме Сборная Украины
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