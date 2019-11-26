Названы претенденты на звание лучшего украинского легионера в Европе

Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С / Фото: Reuters

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Украинская ассоциация футбола запустила голосование за лучшего украинского легионера в Европе. Награда будет вручена победителю в рамках премии "Футбольные звезды Украины"-2019. Торжественная церемония награждения состоится 2 декабря в НСК "Олимпийский". Голосование продлится до 30 ноября.

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"Все больше людей узнает об Украине благодаря нашим футболистам. С каждым годом увеличивается количество клубов, желающих видеть украинцев у себя. Давайте вместе выберем лучшего игрока с украинским паспортом, который играет за рубежом", – говорится в сообщени УАФ.

Список номинантов на победу:

1. Андрей Лунин ("Реал"/"Вальядолид", Испания)

2. Евгений Шахов ("Лечче", Италия)

3. Иван Петряк ("МОЛ Види", Венгрия)

4. Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия)

5. Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

6. Игорь Пластун ("Гент", Бельгия)

7. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия)

8. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия)

9. Роман Зозуля ("Альбасете", Испания)

10. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

11. Роман Безус ("Гент", Бельгия)

12. Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция)

13. Василий Кравец ("Леганес", Испания)

14. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия)

15. Ваш вариант

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Ранее мы писали, что УЕФА не стал убирать Украину из первой корзины жеребьевки Евро: мы таки среди элиты. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы пройдет 30 ноября в Бухаресте.

Сборная Украины празднует выход на Евро-2020 Видео: Twitter

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