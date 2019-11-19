"Это чудо когда-нибудь угомонится?": в России истерия после слов Яремчука о финале Евро

Роман Яремчук / Фото: ФФУ

Реклама

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук снова заставил россиян говорить о себе. Подводя итоги отборочного турнира на Евро-2020, лучший бомбардир нашей команды заявил, что хотел был дойти до финала чемпионата Европы и встретиться там со сборной России. Ранее Яремчук вызвал в России истерию после его иронического комментария в адрес сборной России, которая собралась побеждать на Евро-2020 после победы над Шотландией.

"Мы не проиграли в отборочном цикле – это самое главное, и, конечно, то, что попали в первую корзину. Это очень важно – пробиться с первого места и быть в первой корзине на Евро-2020. Хотел бы на Евро-2020 такую группу, которую пройдем. И Россию в финале", – сказал Яремчук в эфире Еспресо.TV.

Обзор матча Сербия – Украина – 2:2:

Эти слова вызвали бурю негодования у экс-игрока сборной России Владислава Радимова, который оскорбил нашего соотечественника на своей странице в Twitter.

"Это чудо когда-нибудь угомонится? Как хоть оно выглядит-то?" – написал Радимов.

Мнение футболиста поддержал известный российский комментатор Василий Уткин, с которым у Радимова произошел небольшой диалог, где они не упустили шанс снова оскорбить Романа.

- Радимушка, что ж плохого сыграть с Украиной в финале Евро? Я всецело за!

- Иногда лучше закрыть рот и выглядеть будешь гораздо симпатичнее! Я только об этом!

- Друг мой, это ведь и нам с тобой регулярно говорят. Давай дадим молодому шанс! Пусть говорит)

- Вась, ну ты не понимаешь, как это все говорилось?

- Конечно, понимаю. Я на него не в обиде. Молодой, нападающий, украинец, разгорячен – тут как минимум три причины быть долб***ом. А у нас нет.

- Да ну его, просто надоел! Ну раз сказал, пропиарился у себя и хватит! Ей богу – пусть наконец закроется!

Тем не менее, не все подписчики футболиста оказались на его стороне. Ниже приводим некоторые комментарии с критикой в адрес самого Радимова:

А что он сказал-то? Если бы какой-нибудь Левандовски так сказал, он тоже "чудом" стал бы? Гордились бы его словами.

Он хоть бельгийцам не обсырался как малолетка, и чемпионам Европы забивал.

Владислав Николаевич, а где этика? Игрок, между прочим, комплемент сделал сборной России.

А почему это заявление воспринимается в штыки? Финал для обоих сборных – отличный результат

Знатно подгорает

Рома чиркнул спичкой за сотни километров от России, а ватные пер*аки запылали похлеще сибирских пожаров)))

Какая разница где русских нагибать?

Владик, я думал, что Вы умнее. А Вы... Эх...(

Читайте также: "Мое мнение не поменялось": украинский форвард Яремчук не отказывается от своих слов о России

Ранее бывший футболист сборной России Сергей Юран, являющийся уроженцем Луганска и воспитанником киевского "Динамо", назвал Романа Яремчка "футболистиком". Кстати, он же ранее, рассуждая о возможном матче Украина – Россия на Евро-2020, оскорбил украинцев, назвав уродцами и кучкой говнюков тех, кто, по его мнению, будет нагнетать обстановку вокруг матча. "У нас у людей с головой более-менее. Это в Украине у некоторых с ней ненормально", – сказал футболистов в одном из интервью.

"В принципе, я уже взрослый человек. Стараюсь не обращать внимания на СМИ, особенно российские. Поэтому для меня это было не очень тяжело. Я на эти высказывания даже внимания не обращал, честно. Мне без разницы, могут писать дальше. У меня есть свое мнение, и я от него отказываться не буду. Не жалею ли, что сказал это публично? Я много думал насчет этого. Может быть, не нужно было это говорить в прессу. Но мое мнение такое, и оно не поменялось" , – стоит на своем украинец.

Смотрите, как Роман Яремчук забивает чемпионам Европы:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама