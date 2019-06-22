Названы три условия возвращения Неймара в "Барселону"

Футболист должен согласиться на уменьшение зарплаты и отозвать иск к клубу

Неймар ушел из "Барселоны" в "ПСЖ". Фото: AFP

Испанские СМИ продолжают утверждать о желании Неймара вернуться в "Барселону". Бразилец разочаровался в своей карьере в "Пари Сен-Жермен" и хотел бы вновь стать игроком каталонского клуба. "Барселона" готова подписать Неймара, но при трех условиях, утверждает Sport.es.

По данным источника, Неймар должен отозвать свой иск к "Барселоне". Футболист требует от клуба выплаты ему бонуса за то, что он ранее продлевал с командой контракт.

Кроме того, Неймар должен публично заявить о своем намерении играть за "Барселону". Каталонцы хотят избежать обвинений в том, что клуб ведет подковерную возню за игрока.

Неймар также должен согласиться на снижение зарплаты. "Барселона" не готова ему платить 37 млн евро в год, которые форвард получает в "ПСЖ".

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Бразилец сыграл за каталонцев 186 матчей во всех турнирах, в которых забил 105 мячей и сделал 76 результативных передач. В прошедшем сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 28 матчей, забил 23 гола и отдал 13 голевых передач.

Ранее мы писали, что модель Нажила Триндади, которая обвинила нападающего "Пари-Сен-Жермен" Неймара в изнасиловании, не сумела предоставить улики полиции, сообщает L’Equipe. По сведениям издания, девушка заявила полицейским, что потеряла телефон. По ее словам, в телефоне была переписка с футболистом. Напомним, что Неймар уже подал встречный иск о клевете.

Неймар входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов мира:





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