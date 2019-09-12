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"Не было бы у тебя ствола, ты бы лег": экс-игрок "Динамо" жестко поговорил с полицейским

12 сентября, 15:17

Экс-футболист Александр Алиев угодил в очередной скандал

Александр Алиев

Александр Алиев / Фото: Юрий Кузнецов

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев угодил в очередной скандал. Футболист вступил перепалку с полицией. Началось все с того, что полицейские остановили авто, на котором ехал Алиев. При разговоре со стражами порядка Александр не подбирал выражения.

"С**а, не было бы у тебя ствола, я бы тебя, н***й, е***л, ты лег бы", – возмущался футболист.

Алиев также требовал от полицейского "убрать плетку". А на вопрос, что будет дальше, ответил: "Я покажу тебе, что дальше".

Осторожно! Нецензурная лексика (18+)

Как сообщалось ранее, на Александра Алиева завели пять уголовных дел по обвинению в избиении жены. Бывшая супруга футболиста Татьяна утверждает: "Если я исчезну – это будет его рук. Мне угрожает постоянно. Он меня выгнал из квартиры, в чем я была. Просто взял меня головой – и сломал кровать о мою голову".

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Александр и Татьяна поженились в 2007 году, имеют двоих совместных детей: сына и дочь. Также у Татьяны есть сын от первого брака с экс-футболистом Романом Максимюком. В 2016-м году пара развелась, однако жена утверждает, что Алиев продолжает ее бить. На данный момент долг бывшего футболиста за алименты составляет 190 тысяч гривен.

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Источник: Сегодня|Спорт

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