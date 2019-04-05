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Не "Челси", так "Ницца": самый богатый человек Англии нашел новый клуб для покупки

Сегодня, 18:27

Французский футбольный клуб "Ницца" может получить нового состоятельного владельца

Джим Рэтклифф
Джим Рэтклифф. Фото: Getty Images
Не "Челси", так "Ницца": самый богатый человек Англии нашел новый клуб для покупки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/773/61b/5ca77361bd90e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/773/61b/5ca77361bd90e.jpg Футбол Французский футбольный клуб "Ницца" может получить нового состоятельного владельца

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф хочет приобрести французский футбольный клуб "Ницца", сообщил брат миллиардера Роберт Рэтклифф. "Мы не хотим приобретать клуб, в котором необходимо все строить заново. (У "Ниццы") великолепный стадион и современный тренировочный центр", – приводит AFP слова Роберта Рэтклиффа.

Он добавил, что его брат, болельщик "Манчестер Юнайтед", "хочет инвестировать средства в футбол, а в чемпионате Франции выступают (Килиан) Мбаппе и Неймар, одни из лучших игроков в мире". "Ницца" после 30 проведенных матчей занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции.

Роберт Рэтклифф уточнил, что владелец "Ниццы" Чиэнь Ли ответил отказом на предложение о продаже клуба, которое, по данным СМИ, составило 100 миллионов евро. "Он сказал, что был готов продать клуб, но спустя сутки нас проинформировали о том, что он не хочет рассматривать другие предложения", – отметил Рэтклифф.

Состояние Джима Рэтклиффа, который в 2017 году приобрел швейцарский футбольный клуб "Лозанна", а недавно купил велокоманду Sky, оценивается в 24,5 миллиарда евро.

Ранее в марте этого года стало известно, что Джим Рэтклифф хочет купить лондонский "Челси". По информации The Times, нынешний владелец "Челси" Роман Абрамович оценивает клуб в 2,2 миллиарда евро. Данная сумма якобы смущала Рэтклиффа, к тому же на него могли лечь расходы по реконструкции стадиона "Стэмфорд Бридж".

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Тег чемпионат Франции, Челси Лондон, ницца

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Источники:

AFP , Сегодня|Спорт

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