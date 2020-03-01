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Не футболом единым: игрок "Арсенала" стал дизайнером костюмов для женской команды

1 марта, 12:36

Также Эктор Бельерин выступил в качестве модели

Защитник лондонского Арсенала Эктор Бельерин помог одеться женской команде лондонцев. Женская команда впервые надела костюмы от модного бренда 424 из Лос-Анджелеса. Партнерство стало возможным благодаря дружбе Бельерина с соучредителем бренда Гильермо Андраде. Бельерин также помогал со стилизацией женской фотосессии.

"Арсенал" всегда был клубом, который раздвигает границы, и вот еще один пример этого с партнерством между 424 и женским "Арсеналом". Было приятно работать над съемкой новых костюмов, и я горжусь тем, что являюсь частью клуба, который внедряет инновации", – сказал Бельерин.

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Ранее мы рассказывали, что греческий "Олимпиакос" в Англии выбивает "Арсенал" из еврокубков. Греческий "Олимпиакос" победил лондонский "Арсенал" на выезде в 1/16 финала Лиги Европы и выбил его из еврокубков. Все решилось, когда игра дошла до "экстратайма", где лондонцы не смогли удержать победу.

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Эктор Бельерин

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