Не угадали со сменой тренера: "Наполи" провалился дома с "Фиорентиной"

Дженнаро Гаттузо во главе команды из Неаполя проиграл четыре матча из шести

Под руководством Гаттузо "Наполи" продолжает опускаться / Фото: Reuters

Смена главного тренера по ходу сезона, похоже, не пошла "Наполи" на пользу. Напомним, после отставки Карло Анчелотти, который быстро нашел себе работу в английском "Эвертоне", команду из Неаполя возглавил Дженнаро Гаттузо. К слову, читайте прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Италии.

В четырех последних матчах из пяти в Серии А подопечные бывшего игрока "Милана" проиграли. Причем в двух последних поединках они не забивали мячи. В субботу вечером "Наполи" уступил на своем поле "Фиорентине" со счетом 0:2. Теперь, выходит, команды занимают соседние строчки в турнирной таблице: флорентийцы – 12-ю, неаполитанцы – 11-ю. У обоих – по 24 очка после 20 туров. Смотрите видеобзор очередного неудачного матча для Гаттузо.

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От этой парочки на расстоянии всего двух очков находится "Сассуоло". В субботу команда смогла добыть волевую домашнюю победу над "Торино" – 2:1. Вашему вниманию – обзор встречи.

А в первом матче субботы, как мы сообщали, "Лацио" разгромил "Сампдорию" (5:1) с хет-триком лучшего бомбардира чемпионата Италии Чиро Иммобиле. Смотрите видеообзор всего поединка.

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