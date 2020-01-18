Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Италии

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 20-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Роналду пропустил тренировку "Ювентуса" – у него диагностировали синусит.
Смотрите, как 34-летний Роналду забивает в чемпионате Италии:
Суббота, 18 января
16:00 "Лацио" – "Сампдория"
Букмекеры: 1.40 – 4.75 – 7.75
19:00 "Сассуоло" – "Торино"
Букмекеры: 2.45 – 3.40 – 2.85
21:45 "Наполи" – "Фиорентина" – Футбол 1
Букмекеры: 1.60 – 4.10 – 5.50
Воскресенье, 19 января
13:30 "Милан – "Удинезе" – Футбол 2
Букмекеры: 1.53 – 3.90 – 7.00
16:00 "Болонья" – "Верона"
Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.10
16:00 "Брешия" – "Кальяри"
Букмекеры: 2.35 – 3.60 – 2.90
16:00 "Лечче" – "Интер" – Футбол 1
Букмекеры: 9.75 – 5.50 – 1.30
19:00 "Дженоа" – "Рома" – Футбол 2
Букмекеры: 4.10 – 3.50 – 1.91
21:45 "Ювентус" – "Парма" – Футбол 1
Букмекеры: 1.22 – 6.50 – 12.50
Понедельник, 20 января
21:45 "Аталанта" – СПАЛ – Футбол 1
Букмекеры: 1.20 – 7.00 – 13.50
Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке)
Турнирная таблица:
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|19
|15
|3
|1
|37-18
|48
|2
|ИНТЕР
|19
|14
|4
|1
|40-16
|46
|3
|ЛАЦИО
|18
|13
|3
|2
|41-17
|42
|4
|АТАЛАНТА
|19
|10
|5
|4
|49-26
|35
|5
|РОМА
|19
|10
|5
|4
|34-21
|35
|6
|КАЛЬЯРИ
|19
|8
|5
|6
|33-29
|29
|7
|ПАРМА
|19
|8
|4
|7
|26-25
|28
|8
|ТОРИНО
|19
|8
|3
|8
|25-26
|27
|9
|ВЕРОНА
|18
|7
|4
|7
|21-21
|25
|10
|МИЛАН
|19
|7
|4
|8
|18-24
|25
|11
|НАПОЛИ
|19
|6
|6
|7
|28-26
|24
|12
|УДИНЕЗЕ
|19
|7
|3
|9
|17-28
|24
|13
|БОЛОНЬЯ
|19
|6
|5
|8
|28-31
|23
|14
|ФИОРЕНТИНА
|19
|5
|6
|8
|23-29
|21
|15
|САССУОЛО
|19
|5
|4
|10
|30-34
|19
|16
|САМПДОРИЯ
|19
|5
|4
|10
|19-28
|19
|17
|ЛЕЧЧЕ
|19
|3
|6
|10
|22-38
|15
|18
|ДЖЕНОА
|19
|3
|5
|11
|20-38
|14
|19
|БРЕШИА
|19
|4
|2
|13
|17-36
|14
|20
|СПАЛ
|19
|3
|3
|13
|12-29
|12
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