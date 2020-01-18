Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Италии

18 января, 16:04

Все о поединках 20 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Alberto Lingria

Alberto Lingria / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 20-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Роналду пропустил тренировку "Ювентуса" – у него диагностировали синусит.

Смотрите, как 34-летний Роналду забивает в чемпионате Италии:

Суббота, 18 января

16:00 "Лацио" – "Сампдория"
Букмекеры: 1.40 – 4.75 – 7.75

19:00 "Сассуоло" – "Торино"
Букмекеры: 2.45 – 3.40 – 2.85

Реклама

21:45 "Наполи" – "Фиорентина" – Футбол 1
Букмекеры: 1.60 – 4.10 – 5.50

Воскресенье, 19 января

13:30 "Милан – "Удинезе" – Футбол 2
Букмекеры: 1.53 – 3.90 – 7.00

16:00 "Болонья" – "Верона"
Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.10

В тренде
Легенда MMA возвращается! Все о бое Конора Макгрегора против американского "Ковбоя"
Конор Макгрегор и Дональд Серроне

16:00 "Брешия" – "Кальяри"
Букмекеры: 2.35 – 3.60 – 2.90

16:00 "Лечче" – "Интер" – Футбол 1
Букмекеры: 9.75 – 5.50 – 1.30

19:00 "Дженоа" – "Рома" – Футбол 2
Букмекеры: 4.10 – 3.50 – 1.91

21:45 "Ювентус" – "Парма" – Футбол 1
Букмекеры: 1.22 – 6.50 – 12.50

Понедельник, 20 января

21:45 "Аталанта" – СПАЛ – Футбол 1
Букмекеры: 1.20 – 7.00 – 13.50

Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС19153137-1848
2ИНТЕР19144140-1646
3ЛАЦИО18133241-1742
4АТАЛАНТА19105449-2635
5РОМА19105434-2135
6КАЛЬЯРИ1985633-2929
7ПАРМА1984726-2528
8ТОРИНО1983825-2627
9ВЕРОНА1874721-2125
10МИЛАН1974818-2425
11НАПОЛИ1966728-2624
12УДИНЕЗЕ1973917-2824
13БОЛОНЬЯ1965828-3123
14ФИОРЕНТИНА1956823-2921
15САССУОЛО19541030-3419
16САМПДОРИЯ19541019-2819
17ЛЕЧЧЕ19361022-3815
18ДЖЕНОА19351120-3814
19БРЕШИА19421317-3614
20СПАЛ19331312-2912

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

расписание результаты чемпионат Италии таблица

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эхо крушения самолета МАУ:
Эхо крушения самолета МАУ: "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнераФутбол
"Интер" – "Аталанта": онлайн-трансляция топового матча чемпионата ИталииФутбол
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата Италии
Фонсека против Роналду: прогноз и результаты 19-го тура чемпионата ИталииФутбол
"Реал" – "Атлетико": онлайн-трансляция мадридского дерби в Суперкубке ИспанииФутбол
"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": онлайн трансляция матча чемпионата АнглииФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...