Прогноз, расписание и результаты 20-го тура чемпионата Италии

Все о поединках 20 тура чемпионата Италии - расписание трансляций, котировки букмекеров, оперативные результаты и турнирная таблица

Alberto Lingria / Фото: Reuters

В этот уикенд в чемпионате Италии по футболу пройдут поединки 20-го тура Серии А. Ниже – расписание и время начала всех матчей, список трансляций, котировки букмекеров, результаты игр и актуальная турнирная таблица. Ранее мы писали, что Роналду пропустил тренировку "Ювентуса" – у него диагностировали синусит.

Смотрите, как 34-летний Роналду забивает в чемпионате Италии:

Суббота, 18 января

16:00 "Лацио" – "Сампдория"

Букмекеры: 1.40 – 4.75 – 7.75

19:00 "Сассуоло" – "Торино"

Букмекеры: 2.45 – 3.40 – 2.85

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21:45 "Наполи" – "Фиорентина" – Футбол 1

Букмекеры: 1.60 – 4.10 – 5.50

Воскресенье, 19 января

13:30 "Милан – "Удинезе" – Футбол 2

Букмекеры: 1.53 – 3.90 – 7.00

16:00 "Болонья" – "Верона"

Букмекеры: 1.91 – 3.50 – 4.10

16:00 "Брешия" – "Кальяри"

Букмекеры: 2.35 – 3.60 – 2.90

16:00 "Лечче" – "Интер" – Футбол 1

Букмекеры: 9.75 – 5.50 – 1.30

19:00 "Дженоа" – "Рома" – Футбол 2

Букмекеры: 4.10 – 3.50 – 1.91

21:45 "Ювентус" – "Парма" – Футбол 1

Букмекеры: 1.22 – 6.50 – 12.50

Понедельник, 20 января

21:45 "Аталанта" – СПАЛ – Футбол 1

Букмекеры: 1.20 – 7.00 – 13.50

Все матчи чемпионата Италии можно смотреть в прямой трансляции на сайте Oll.tv (в подписке)

Турнирная таблица:

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 19 15 3 1 37-18 48 2 ИНТЕР 19 14 4 1 40-16 46 3 ЛАЦИО 18 13 3 2 41-17 42 4 АТАЛАНТА 19 10 5 4 49-26 35 5 РОМА 19 10 5 4 34-21 35 6 КАЛЬЯРИ 19 8 5 6 33-29 29 7 ПАРМА 19 8 4 7 26-25 28 8 ТОРИНО 19 8 3 8 25-26 27 9 ВЕРОНА 18 7 4 7 21-21 25 10 МИЛАН 19 7 4 8 18-24 25 11 НАПОЛИ 19 6 6 7 28-26 24 12 УДИНЕЗЕ 19 7 3 9 17-28 24 13 БОЛОНЬЯ 19 6 5 8 28-31 23 14 ФИОРЕНТИНА 19 5 6 8 23-29 21 15 САССУОЛО 19 5 4 10 30-34 19 16 САМПДОРИЯ 19 5 4 10 19-28 19 17 ЛЕЧЧЕ 19 3 6 10 22-38 15 18 ДЖЕНОА 19 3 5 11 20-38 14 19 БРЕШИА 19 4 2 13 17-36 14 20 СПАЛ 19 3 3 13 12-29 12

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