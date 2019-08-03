Немецкая точность: "Боруссия" с двух ударов забила "Баварии" два мяча в Суперкубке Германии

Дортмундская "Боруссия" всухую обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. В первом тайме мюнхенцы владели практически тотальным преимуществом, но не смогли довести до результативного удара ни одну из своих 83 атак – только три удара из девяти оказались в створ ворот, а там свою команду спасал Марвин Хитц.
Дортмундцы выдержали натиск соперника и ответили после перерыва. При этом свои моменты "шмели" реализовали со стопроцентной точностью – два удара в створ ворот превратились в голы Пако Алькасера и Джейдона Санчо. "Бавария" продолжила диктовать свои условия, увеличив процент владения мячом до 71, но этого было недостаточно, чтобы хотя бы сократить отставание.
"Боруссия" Д – "Бавария" – 2:0
Голы: Пако Алькасер (48), Санчо (69).
"Боруссия" Д: Хитц, Пишчек (Вольф, 80), Топрак, Аканджи, Шульц, Витцель, Геррейру (Хакими, 75), Санчо (Бруун Ларсен, 81), Вайгль, Ройс, Пако Алькасер.
"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Алаба (Саншеш, 70), Боатенг, Алькантара (Павар, 80), Толиссо, Горетцка, Коман, Мюллер (Дэвис, 66), Левандовски.
Предупреждения: Левандовски (59), Киммих (77).
Сегодня также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.
Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:
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