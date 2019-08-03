Первый трофей нового сезона в Германии уезжает в Дортмунд

/ Фото: AFP

Немецкая точность: "Боруссия" с двух ударов забила "Баварии" два мяча в Суперкубке Германии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4,%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4,%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86 2019-08-03T23:29:00+03:00 Футбол Первый трофей нового сезона в Германии уезжает в Дортмунд

Дортмундская "Боруссия" всухую обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. В первом тайме мюнхенцы владели практически тотальным преимуществом, но не смогли довести до результативного удара ни одну из своих 83 атак – только три удара из девяти оказались в створ ворот, а там свою команду спасал Марвин Хитц.

Дортмундцы выдержали натиск соперника и ответили после перерыва. При этом свои моменты "шмели" реализовали со стопроцентной точностью – два удара в створ ворот превратились в голы Пако Алькасера и Джейдона Санчо. "Бавария" продолжила диктовать свои условия, увеличив процент владения мячом до 71, но этого было недостаточно, чтобы хотя бы сократить отставание.

"Боруссия" Д – "Бавария" – 2:0

Голы: Пако Алькасер (48), Санчо (69).

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"Боруссия" Д: Хитц, Пишчек (Вольф, 80), Топрак, Аканджи, Шульц, Витцель, Геррейру (Хакими, 75), Санчо (Бруун Ларсен, 81), Вайгль, Ройс, Пако Алькасер.

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Алаба (Саншеш, 70), Боатенг, Алькантара (Павар, 80), Толиссо, Горетцка, Коман, Мюллер (Дэвис, 66), Левандовски.

Предупреждения: Левандовски (59), Киммих (77).

Сегодня также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции.

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив два гола в концовке встречи:

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