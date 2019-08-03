Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Немецкая точность: "Боруссия" с двух ударов забила "Баварии" два мяча в Суперкубке Германии

Сегодня, 23:29

Первый трофей нового сезона в Германии уезжает в Дортмунд

/ Фото: AFP

Немецкая точность: "Боруссия" с двух ударов забила "Баварии" два мяча в Суперкубке Германии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4,%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4,%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%86%D0%B5%D0%BB%D1%8C,%20%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80,%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86 Футбол Первый трофей нового сезона в Германии уезжает в Дортмунд

Дортмундская "Боруссия" всухую обыграла "Баварию" в матче за Суперкубок Германии. В первом тайме мюнхенцы владели практически тотальным преимуществом, но не смогли довести до результативного удара ни одну из своих 83 атак – только три удара из девяти оказались в створ ворот, а там свою команду спасал Марвин Хитц.

Дортмундцы выдержали натиск соперника и ответили после перерыва. При этом свои моменты "шмели" реализовали со стопроцентной точностью – два удара в створ ворот превратились в голы Пако Алькасера и Джейдона Санчо. "Бавария" продолжила диктовать свои условия, увеличив процент владения мячом до 71, но этого было недостаточно, чтобы хотя бы сократить отставание.

"Боруссия" Д – "Бавария" – 2:0
Голы: Пако Алькасер (48), Санчо (69).

Реклама

"Боруссия" Д: Хитц, Пишчек (Вольф, 80), Топрак, Аканджи, Шульц, Витцель, Геррейру (Хакими, 75), Санчо (Бруун Ларсен, 81), Вайгль, Ройс, Пако Алькасер.

"Бавария": Нойер, Киммих, Зюле, Алаба (Саншеш, 70), Боатенг, Алькантара (Павар, 80), Толиссо, Горетцка, Коман, Мюллер (Дэвис, 66), Левандовски.

В тренде
"Нормандский формат" возрождается: Зеленский уточнил дату переговоров

Предупреждения: Левандовски (59), Киммих (77).

Сегодня также был разыгран Суперкубок Франции, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Ренн" – 2:1 и в рекордный девятый раз в истории и седьмой подряд выиграл Суперкубок Франции. 

Напомним, что уже разыгран Суперкубок Украины. "Динамо" добыло волевую победу над "Шахтером", забив  два гола в концовке встречи:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

футбол суперкубок Бавария Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна
Один из самых коротких боев за всю историю бокса
Один из самых коротких боев за всю историю бокса
Голливудская улыбка: 3 способа отбелить зубы в домашних условиях
Голливудская улыбка: 3 способа отбелить зубы в домашних условиях
​Неправильное питание отвечает за 1 из 5 смертей в мире
​Неправильное питание отвечает за 1 из 5 смертей в мире

Популярные статьи

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины
Онлайн-таблица трансферов чемпионата УкраиныФутбол
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги
Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лигиФутбол
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчей
Первый тур чемпионата Украины по футболу: расписание, трансляции и результаты матчейФутбол

Новости партнеров

The Secret Of Thin Body
The Secret Of Thin Body
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 Old-School Action Stars Then And Now
10 Most Unique And Unusual African Tribes
10 Most Unique And Unusual African Tribes
11 Impossible Facts About China You'll Never Believe To Be True
11 Impossible Facts About China You'll Never Believe To Be True
10 African Tribes You Never Knew Existed
10 African Tribes You Never Knew Existed