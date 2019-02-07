Чемпион Украины проводит последний спарринг перед Лигой Европы: где смотреть матч "Шахтер" – "Ваккер"

Расписание трансляций товарищеского матча "горняков" на сборе в Турции на ТВ и в интернете

Матч "Шахтер" - "Ваккер" начнется в 10:00. Фото ФК "Шахтер".

Чемпион Украины проводит последний спарринг перед Лигой Европы: где смотреть матч "Шахтер" – "Ваккер" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/bd9/081/5c5bd90816c07.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/bd9/081/5c5bd90816c07.png 2019-02-07T09:07:00+02:00 Футбол Расписание трансляций товарищеского матча "горняков" на сборе в Турции на ТВ и в интернете

В четверг, 7 февраля, "Шахтер" проводит последний товарищеский матч на тренировочном сборе в Турции. В 10:00 по Киеву подопечные Паулу Фонсеки сыграют с австрийским "Ваккером". Напомним, что на нашем сайте обновляются все результаты украинских клубов на сборах.

"Ваккер" в прошлом сезоне выиграл второй по силе дивизионе чемпионата Австрии и на сегодняшний день занимает десятое место в австрийской Бундеслиге. "Шахтер", напомним, лидирует в чемпионате Украины. Эксперты считают "горняков" фаворитами сегодняшней встречи: коэффициент на победу команды Паулу Фонсеки составляет 1.40, тогда как на победу "Ваккера" можно сделать ставку с коэффициентом 6.50, а на ничью – 4.80.

Где смотреть матч "Шахтер" – "Ваккер":

канал "Футбол 1" в прямом эфире

oll.tv (в подписке) в прямом эфире

сайт "Шахтера" (для зарегистрированных пользователей) в прямом эфире

канал "Футбол 2" в 19:15, повтор

канал "Футбол 2" 8 февраля в 08:10, повтор

канал "Футбол 1" 8 февраля в 18:20, повтор

канал "Футбол 1" 9 февраля в 08:15, повтор

канал "Футбол 2" 9 февраля в 14:35, повтор

канал "Футбол 1" 9 февраля в 23:40, повтор

канал "Футбол 1" 10 февраля в 13:20, повтор

канал "Футбол 2" 10 февраля в 20:55, повтор

Напомним, что 14 февраля "Шахтер" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Накануне "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

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