Необычное признание Роналду: С детства мечтал играть за "Ювентус"

Сегодня, 20:27

У португальца есть ощущение, что итальянские болельщики его любят

Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о первых впечатлениях от нового клуба. Напомним, 33-летний форвард перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро и подписал с клубом четырехлетний контракт.

"Все классно, – приводит Football Italia слова португальца. – Тесты прошли хорошо. Люди вокруг стадиона, болельщики, сотрудники тренировочной базы очень доброжелательны ко мне. Я рад и очень счастлив.

"Ювентус" – это в первую очередь большой клуб. В детстве я следил за этой командой и говорил, что надеюсь, когда-нибудь сыграть за нее. Теперь я игрок фантастического клуба, одного из лучших в мире. И я рад.

Не было какого-то определенного момента, когда я решился на переход. Мы играли против "Ювентуса" несколько раз, и у меня было ощущения, что итальянские болельщики любят Криштиану".

Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.

Мы уже писали, что во время первого медосмотра Криштиану Роналду шокировал врачей "Ювентуса". Оказалось, что у 33-летнего португальца организм не соответствует его возрасту.
футбол, чемпионат Испании, Криштиану Роналду, Ювентус Турин

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Источник:

Советский спорт

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