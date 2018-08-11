Необычное признание Роналду: С детства мечтал играть за "Ювентус"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал о первых впечатлениях от нового клуба. Напомним, 33-летний форвард перешел в "Ювентус" из "Реала" за 112 миллионов евро и подписал с клубом четырехлетний контракт.

"Все классно, – приводит Football Italia слова португальца. – Тесты прошли хорошо. Люди вокруг стадиона, болельщики, сотрудники тренировочной базы очень доброжелательны ко мне. Я рад и очень счастлив.

"Ювентус" – это в первую очередь большой клуб. В детстве я следил за этой командой и говорил, что надеюсь, когда-нибудь сыграть за нее. Теперь я игрок фантастического клуба, одного из лучших в мире. И я рад.

Не было какого-то определенного момента, когда я решился на переход. Мы играли против "Ювентуса" несколько раз, и у меня было ощущения, что итальянские болельщики любят Криштиану".