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Невероятная развязка: обзор матча "Мариуполь" – "Заря" в чемпионате Украины

30 мая, 19:38

Голы и лучшие моменты матча за четвертую строчку чемпионата Украины в Мариуполе

"Мариуполь" оказался сильнее "Зари" в матче заключительного тура чемпионата Украины. На кону поединка стояло четвертое место в Премьер-лиге и право стартовать в квалификации Лиги Европы с третьего раунда. Матч выдался довольно зрелищным, особенно его концовка.  Гости вышли вперед в начале первой половины игры благодаря автоголу Пихаленка. Отыграться мариупольцы сумели только после перерыва, но сразу после первого забитого мяча последовал второй. А уже в компенсированное время хозяева поля установили жирную точку, забив мяч почти из центра поля в пустые ворота.

"Мариуполь" – "Заря" – 3:1
Голы: Зубков (66), Вакула (67), Борячук (90+3) – Пихаленок (12, аг)

"Мариуполь": Гальчук, Быков, Яворский, Чоботенко, Полегенько (Тищенко, 54), Пихаленок, Игнатенко, Чурко (Вакула, 46), Мишнев (Борячук, 72), Зубков, Фомин.

"Заря": Шевченко, Хомченовский (Леднев, 70), Тымчик, Литвин, Чайковский, Михайличенко, Силас (Арвеладзе, 73), Караваев, Чеберко, Лунев (Кабаев, 46), Будковский.

Предупреждение: Силас (69), Игнатенко (90+2)

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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Тег чемпионат Украины, ФК Мариуполь, Заря Луганск

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