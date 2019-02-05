Неймар на костылях расплакался на своем дне рождения и попросил в подарок новую кость

Футболист "ПСЖ" из-за травмы не сможет играть в ближайшие месяцы

Неймар. Фото: AFP

Неймар на костылях расплакался на своем дне рождения и попросил в подарок новую кость //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/95c/25c/5c595c25ca12e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/95c/25c/5c595c25ca12e.jpg 2019-02-05T11:51:00+02:00 Футбол Футболист "ПСЖ" из-за травмы не сможет играть в ближайшие месяцы

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не сдержал слез, когда произносил речь на своем дне рождения. Сегодня, 5 февраля, бразильцу исполняется 27 лет. Неймар, который в настоящий момент восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги, заявил, что переживает непростой период из-за травмы и хочет поскорее вернуться на поле.

По словам форварда, лучшим подарком на день рождения для него стала бы новая плюсневая кость. Также Неймар поблагодарил гостей, сказав, что их поддержка помогает ему справляться с проблемами. Отметим, что Неймар пригласил на празднование дня рождения около 500 человек.

TWITTER— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 5, 2019

Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со "Страсбургом", избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения. Из-за травмы он точно пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Недавно журналисты рассекретили зарплату Неймара в "ПСЖ". Футболист получает более 100 тысяч евро в день. Базовый годовой оклад бразильского нападающего составляет 37 миллионов евро, с бонусами – 57 миллионов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Неймар на костылях расплакался на своем дне рождения и попросил в подарок новую кость". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Championat.ru Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...