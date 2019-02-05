Неймар на костылях расплакался на своем дне рождения и попросил в подарок новую кость
Футболист "ПСЖ" из-за травмы не сможет играть в ближайшие месяцы
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар не сдержал слез, когда произносил речь на своем дне рождения. Сегодня, 5 февраля, бразильцу исполняется 27 лет. Неймар, который в настоящий момент восстанавливается после перелома пятой плюсневой кости правой ноги, заявил, что переживает непростой период из-за травмы и хочет поскорее вернуться на поле.
По словам форварда, лучшим подарком на день рождения для него стала бы новая плюсневая кость. Также Неймар поблагодарил гостей, сказав, что их поддержка помогает ему справляться с проблемами. Отметим, что Неймар пригласил на празднование дня рождения около 500 человек.
TWITTER— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) February 5, 2019
Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со "Страсбургом", избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения. Из-за травмы он точно пропустит оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".
Недавно журналисты рассекретили зарплату Неймара в "ПСЖ". Футболист получает более 100 тысяч евро в день. Базовый годовой оклад бразильского нападающего составляет 37 миллионов евро, с бонусами – 57 миллионов.
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