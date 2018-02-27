Неймар перенесет операцию, чтобы успеть восстановиться к ЧМ-2018

Нападающий "ПСЖ" Неймар, травмировавший лодыжку в матче с "Марселем", будет вынужден перенести операцию.

26-летнему бразильцу потребуется около двух месяцев на восстановление. Футболист принял решение пойти на операцию, чтобы окончательно избавиться от травмы и успеть набрать форму к чемпионату мира в России, который начнется 14 июня.

Таким образом, Неймар не поможет "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала".

Соперниками сборной Бразилии по групповому этапу чемпионата мира станут команды Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

Напомним, матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12-ти стадионах 11 российских городов. Сборная Украины не сумела пробиться в финальную часть мундиаля, заняв третье место в группе с Исландией и Хорватией.

Ранее мы писали, что сборную России могут отстранить от домашнего чемпионата мира за допинг. Стало известно, что российские футболисты планировали использовать допинг на чемпионате мира-2018.

Ранее стало известно, что лидеров ЕС призывают не посещать чемпионат по футболу в РФ. Также лидер крымских татар призвал не признавать результаты выборов в РФ.