У самого дорогого футболиста мира треснула кость

Неймар рискует пропустить второй матч с "Реалом" в Лиге чемпионов

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар в матче с "Марселем" (3:0) в чемпионате Франции получил растяжение правой лодыжки, а также связанную с этим трещину пятой плюсневой кости, сообщает официальный сайт парижан.

Подобные травмы в свое время получали Марсело, Тони Кроос, Хаби Алонсо. Полное восстановление у них заняло несколько недель, что исключает участие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Напомним, первая встреча в Мадриде завершилась победой "Реала" со счетом 3:1. В том поединке Неймар ничем не запомнился.

Ранее мы сообщали, что в матче "Реал" – "ПСЖ" на поле сошлись 1,6 миллиарда евро.

Тем не менее есть и исключения: полузащитник "Валенсии" Гонсалу Гуэдеш провел полную встречу с "Барселоной", имея трещину пятой плюсневой кости. В любом случае Неймар пропустит предстоящие матчи с "Марселем" в Кубке Франции и с "Труа" в Лиге 1.

Также официальный сайт "ПСЖ" заявил, что ультразвук подтвердил у защитника Маркиньоса повреждение левой четырехглавой мышцы.