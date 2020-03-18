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Неймар покинул "ПСЖ" из-за коронавируса: бразилец отправился домой

18 марта, 18:59

Максим Перепелица

Один из лидеров клуба уехал в Бразилию подальше от коронавируса

"ПСЖ" разрешил игрокам команды покинуть Францию до закрытия границ из-за пандемии коронавируса. Как сообщает ESPN, клуб предоставил футболистам возможность самостоятельно решить, где они хотят самоизолироваться. Игроки могли как остаться в Париже, так и вернуться на родину. Стало известно, что нападающий Неймар и защитник Тиаго Силва отправились в Бразилию. Некоторые другие игроки клуба также покинули Францию. Это было сделано с разрешения "ПСЖ". Некоторые же футболисты команды предпочли остаться в Париже.

Клуб еще не решил, когда тренировки возобновятся в полном объеме. Ранее стало известно, что Лига 1 возобновится не ранее 15 апреля. "ПСЖ" лидирует в чемпионате Франции с отрывом в 12 очков от идущего вторым "Марселя".

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Как мы писали ранее, УЕФА хочет, чтобы все европейские чемпионаты возобновились одновременно. В некоторых странах надеются вернуться к футболу в начале апреля, в Италии же рассматривают вариант с возобновлением сезона в мае. При этом, УЕФА требует, чтобы все европейские чемпионаты были завершены до 30 июня.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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чемпионат Франции псж Неймар коронавирус

Источник: ESPN

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