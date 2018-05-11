Неймар попросил "ПСЖ" продать его в "Реал"

Бразилец считает, что переход во французский клуб был ошибкой

Нападающий "ПСЖ" Неймар намерен покинуть клуб. Он попросил руководство обсудить возможность его трансфера. Как сообщает Marca, бразилец считает, что его переход в клуб из чемпионата Франции был ошибкой.

Руководство парижан уже знает об этом. Отец игрока общался по этому поводу с президентом Нассером Аль-Хелаифи. До этого появилась информация, что отец хочет устроить переход нападающего в "Реал".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не намерен продавать игрока, но, по имеющимся данным, он намерен уйти при любых обстоятельствах. 26-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за команду в чемпионате Франции и забил 19 мячей при 15 голевых передачах. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Сейчас бразильский футболист находится на родине, где восстанавливается после операции. Некоторое время Неймар передвигался на костылях.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, согласно которым форвард поставил ультиматум руководству своего нынешнего клуба – он готов продолжить выступать за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 миллиона евро в неделю.