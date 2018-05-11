Неймар попросил "ПСЖ" продать его в "Реал"

Сегодня, 15:02

Бразилец считает, что переход во французский клуб был ошибкой

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Нападающий "ПСЖ" Неймар намерен покинуть клуб. Он попросил руководство обсудить возможность его трансфера. Как сообщает Marca, бразилец считает, что его переход в клуб из чемпионата Франции был ошибкой.

Руководство парижан уже знает об этом. Отец игрока общался по этому поводу с президентом Нассером Аль-Хелаифи. До этого появилась информация, что отец хочет устроить переход нападающего в "Реал".

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" не намерен продавать игрока, но, по имеющимся данным, он намерен уйти при любых обстоятельствах. 26-летний бразилец в нынешнем сезоне провел 20 матчей за команду в чемпионате Франции и забил 19 мячей при 15 голевых передачах. Значительную часть сезона он пропустил из-за травмы.

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Сейчас бразильский футболист находится на родине, где восстанавливается после операции. Некоторое время Неймар передвигался на костылях.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, согласно которым форвард поставил ультиматум руководству своего нынешнего клуба – он готов продолжить выступать за парижан, если его зарплата будет увеличена до 1,1 миллиона евро в неделю.
чемпионат Франции, чемпионат Испании, Реал Мадрид, псж, Неймар

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СЭ

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