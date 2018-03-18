Неймар требует от "ПСЖ" рекордную зарплату в футболе

Сегодня, 11:14

Бразилец хочет зарабатывать более миллиона евро в неделю

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Форвард "ПСЖ" Неймар запросил у своего клуба рекордную для истории футболе зарплату, информирует espn.com.

По сведениям источника, бразилец обратился к руководству парижан, чтобы его оклад был увеличен до 1,13 миллионов евро за неделю.

Таким образом, 26-летний нападающий хочет стать самым высокооплачиваемым игроком мира и получать почти 60 миллионов евро за сезон.

Напомним, что сейчас бразилец находится на родине, где восстанавливается после операции на ноге. В данный момент футболист передвигается на инвалидной коляске.

Из-за этого бразилец успел попасть в скандал. В день смерти Стивена Хокинга Неймар сравнил себя с легендарным ученым. Болельщики тут же обрушились с критикой в адрес нападающего.

Добавим, что ранее появилась информация якобы "ПСЖ" согласился продать Неймара в "Реал" за рекордную сумму, хотя сам футболист просится назад в "Барселону".

Напомним, что Неймар – самый дорогой футболист в истории. Звезда сборной Бразилии в прошлом году подписал пятилетний контракт с "ПСЖ", перед этим выкупив его у "Барселоны" за 222 миллиона евро.
футбол, чемпионат Испании, псж, Неймар

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Источник:

soccernews.ru

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