Неймар выпустил комикс с собой в главной роли

Сегодня, 22:06

Звездный бразилец надеется что эти истории и персонажи будут вдохновлять и развлекать людей по всему миру

Неймар. Фото AFP
Неймар. Фото AFP

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар запустил серию комиксов о себе. По информации The Sun, главный герой комиксов Inked использует магические чернилы, благодаря которым оживают его татуировки. Отмечается, что комикс бразильца будет выпущен в цифровом формате на четырех языках: португальском, испанском, французском и английском.

"Как и многие дети, я мечтах о двух вещах: стать профессиональным футболистом и супергероем. Мне повезло играть в футбол на самом высоком уровне. Теперь у меня есть возможность представить новые, современные, мощные истории с помощью комикском и графических романов фанатам по всему меру. Являясь ребенком, который вырос, читая комиксы, я надеюсь, что эти истории и персонажи будут вдохновлять и развлекать людей по всему миру", – сообщил Неймар.

Напомним, что картинное падение Неймара на чемпионате мира стало интернет-мемом. В одном из игровых эпизодов матча против Сербии во время скоростного прохода по левому флангу Неймар был сбит у кромки поля, после чего он несколько раз перекатился по газону. Теперь болельщики придумывают смешные варианты роликов с перекатываниями звезды сборной Бразилии.

Также журналисты подсчитали, что Неймар за четыре матча турнира провел 13 минут 50 секунд, лежа на газоне. Всего против бразильца были нарушены правила 23 раза. Больше всего времени на газоне Неймар провел в игре 1/8 финала мирового первенства с командой Мексики – 5 минут 30 секунд.
комиксы, футбол, псж, Неймар

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Источник:

Советский спорт

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