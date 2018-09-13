Неймар выпустил комикс с собой в главной роли

Звездный бразилец надеется что эти истории и персонажи будут вдохновлять и развлекать людей по всему миру

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар запустил серию комиксов о себе. По информации The Sun, главный герой комиксов Inked использует магические чернилы, благодаря которым оживают его татуировки. Отмечается, что комикс бразильца будет выпущен в цифровом формате на четырех языках: португальском, испанском, французском и английском.

"Как и многие дети, я мечтах о двух вещах: стать профессиональным футболистом и супергероем. Мне повезло играть в футбол на самом высоком уровне. Теперь у меня есть возможность представить новые, современные, мощные истории с помощью комикском и графических романов фанатам по всему меру. Являясь ребенком, который вырос, читая комиксы, я надеюсь, что эти истории и персонажи будут вдохновлять и развлекать людей по всему миру", – сообщил Неймар.

Dream come true !

Get the first issue of Inked at https://t.co/dvdnq0kdR7 pic.twitter.com/Wj4DAltR2Q — Neymar Jr (@neymarjr) 12 сентября 2018 г.

Напомним, что картинное падение Неймара на чемпионате мира стало интернет-мемом. В одном из игровых эпизодов матча против Сербии во время скоростного прохода по левому флангу Неймар был сбит у кромки поля, после чего он несколько раз перекатился по газону. Теперь болельщики придумывают смешные варианты роликов с перекатываниями звезды сборной Бразилии.

Также журналисты подсчитали, что Неймар за четыре матча турнира провел 13 минут 50 секунд, лежа на газоне. Всего против бразильца были нарушены правила 23 раза. Больше всего времени на газоне Неймар провел в игре 1/8 финала мирового первенства с командой Мексики – 5 минут 30 секунд.