Неймар выпустил комикс с собой в главной роли

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар запустил серию комиксов о себе. По информации The Sun, главный герой комиксов Inked использует магические чернилы, благодаря которым оживают его татуировки. Отмечается, что комикс бразильца будет выпущен в цифровом формате на четырех языках: португальском, испанском, французском и английском.

"Как и многие дети, я мечтах о двух вещах: стать профессиональным футболистом и супергероем. Мне повезло играть в футбол на самом высоком уровне. Теперь у меня есть возможность представить новые, современные, мощные истории с помощью комикском и графических романов фанатам по всему меру. Являясь ребенком, который вырос, читая комиксы, я надеюсь, что эти истории и персонажи будут вдохновлять и развлекать людей по всему миру", – сообщил Неймар.

Dream come true !

Get the first issue of Inked at https://t.co/dvdnq0kdR7 pic.twitter.com/Wj4DAltR2Q