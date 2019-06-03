Неймару грозит 5 лет тюрьмы за попытку снять с себя обвинения в изнасиловании

Бразилец пытался доказать свою невиновность, а в итоге нарвался на другую статью

Неймар. Фото: AFP

Бразильскому футболисту французского "ПСЖ" Неймар грозит тюремный срок по обвинению в раскрытии персональных данных. Напомним, ранее Неймара обвинили в изнасиловании девушки в одном из отелей Парижа 15 мая. Сам же футболист не согласен с обвинением и решил доказать, что связь была по обоюдному согласию и в доказательство опубликовал переписку с девушкой.

Загвоздка в том, что на скриншотах переписки видны интимные фото пострадавшей. Полиция расценила это как раскрытие персональных данных. Согласно законам, за это бразилец может отправиться за решетку на срок от года до пяти лет.

Как сообщалось ранее, Неймару запретили летать на собственных самолете и вертолете. В рамках дела о махинациях с налогами наложен арест на самолет Cessna Citation 680, вертолет Eurocopter France 130 B4, а также на доли в компаниях, принадлежащих семье Неймара.

Также сообщалось, что Неймар поплатился за удар болельщика: бразилец может больше не сыграть за "ПСЖ". Французская федерация футбола дисквалифицировала форварда "ПСЖ" Неймара на три матча за удар фаната после финального матча Кубка Франции с "Ренном". Более того, возможно, что Неймар и вовсе больше не сыграет за "ПСЖ", если слухи о его желании покинуть команду воплотятся в жизнь.

Напомним, накануне в Мадриде определился победитель Лиги чемпионов. Обыграв "Тоттенхэм" со счетом 2:0, обладателем трофея стал "Ливерпуль".

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