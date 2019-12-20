"Ничего между нами не было. Мне нравятся женщины": Фигу открестился от романа с Гвардиолой

Фигу считает Гвардиолу отличным другом, но не более

Луиш Фигу / Фото: AFP

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Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал давние слухи о том, что в бытность игроком "Барселоны" он поддерживал романтические отношения с нынешним наставником "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

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"Гвардиола был отличным другом, человеком, который мне очень помог. Мой сосед по комнате, но ничего большего между нами не было. Мне нравятся женщины", – заявил Фигу.

Луиш Фигу и Хосеп Гвардиола во времена выступлений в "Барселоне" / Фото: Getty Images

Также Фигу выразил свое мнение, почему до сих пор ни один футболист из чемпионата Испании не признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Люди очень жестоки. Вы играете каждое воскресенье, но они будут атаковать вас за это, а не за ваше выступление. Это для собственной защиты, а не для позора. Это мое мнение. Говорить легко, демонстрировать труднее", – добавил португалец.

Напомним, Фигу выступал в каталонском клубе с 1995 по 2000 год, провел 172 матча и забил 30 голов. Гвардиола является воспитанником каталонского клуба и защищал его цвета с 1990 года по 2001 год.

Напомним, что накануне Гвардиола поставил руководству клуба ультиматум: у Зинченко может появится конкурент. Наставник хочет подписать еще троих футболистов.

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