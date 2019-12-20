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Гвардиола поставил руководству клуба ультиматум: у Зинченко может появится конкурент

20 декабря, 11:59

Наставник хочет подписать еще троих футболистов

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы руководство клуба приобрело как минимум трех футболистов в летнее трансферное окно 2020 года.

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В противном случае 48-летний специалист рассмотрит вариант с продолжением карьеры в другой команде.

Зинченко и компания

Зинченко и компания / Фото: Reuters

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Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2021 года. Испанец пока не договорился о продлении сотрудничества. Многое будет зависеть от предстоящих покупок клуба. Хосеп хочет усилить состав как минимум одним центральным защитником, левым защитником и нападающим.

Хосеп Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

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"Манчестер Сити", набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 18-м туре манкунианцы на своем поле сыграют с "Лестер Сити".

Также отметим, что определены все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити", "Ливерпулю", "Барсе" и другим достали соперников по плей-офф.

Смотрите, как "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов-2018/2019

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

Источник: theathletic

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