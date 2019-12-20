Гвардиола поставил руководству клуба ультиматум: у Зинченко может появится конкурент

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы руководство клуба приобрело как минимум трех футболистов в летнее трансферное окно 2020 года.

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В противном случае 48-летний специалист рассмотрит вариант с продолжением карьеры в другой команде.

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Контракт Гвардиолы с "горожанами" рассчитан до 30 июня 2021 года. Испанец пока не договорился о продлении сотрудничества. Многое будет зависеть от предстоящих покупок клуба. Хосеп хочет усилить состав как минимум одним центральным защитником, левым защитником и нападающим.

Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters В тренде Результаты жеребьевки 1/16 Лиги Европы: известен соперник "Шахтера"

"Манчестер Сити", набрав 35 очков, занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 18-м туре манкунианцы на своем поле сыграют с "Лестер Сити".

Также отметим, что определены все пары 1/8 финала Лиги чемпионов. "Манчестер Сити", "Ливерпулю", "Барсе" и другим достали соперников по плей-офф.

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