Клуб из Латвии думал, что его нападающего украли и требуют выкуп

Клуб высшего дивизиона чемпионата Латвии "Вентспилс" сообщил, что нападающий команды нигериец Аделеки Акиньеми похищен злоумышленниками, которые шантажируют клуб с целью получения выкупа. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте клуба заявлении.

"Мы официально заявляем, что футболист Аделеки Акиньеми на данный момент до сих пор не вернулся в расположение клуба для продолжения выполнения своих обязательств по трудовому договору, и нам до сих пор неизвестно его местонахождение. Мы сообщаем, что футболист незаконно покинул расположение клуба и город Вентспилс. По нашим данным, и, принимая во внимание тот факт, что в футбольный клуб "Вентспилс" последние 10 дней несколько человек активно обращались и писали разного рода сообщения, мы с большой долей вероятности полагаем, что организованная группа лиц стоит за данным преступлением", – сказано, в частности, в заявлении.

Однако позже Акиньеми вышел на связь с полицией и опроверг версию о якобы имевшим место его похищении. Об сообщило местное новостное агентство ЛЕТА со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сотрудникам регионального управления государственной полиции удалось дозвониться до Акиньеми по телефону и выяснить, что он жив и здоров, и его отсутствие не связано с преступным деянием", – говорится, в частности, в сообщении.

Мы уже писали, что 16 июля неизвестные пытались похитить маму футболиста "Шахтера" Тайсона. Похититель поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле дома Розангелы. Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся. Ранее на нашем сайте было опубликовано видео похищения матери Тайсона.

Напомним, что во время чемпионата мира по футболу в Нигерии похитили отца капитана сборной страны Джона Оби Микела и отпустили его за выкуп. Злоумышленники не причинили Микелу-старшему вреда – они наставили на него оружие и заставили идти босиком около пяти километров под проливным дождем. Выкуп составил 10 миллионов найр (около 24 тысяч долларов).