Клуб из Латвии думал, что его нападающего украли и требуют выкуп

Сегодня, 18:45

Футболист пропал и долгое время не выходил на связь

Фото AFP
Фото AFP

Клуб высшего дивизиона чемпионата Латвии "Вентспилс" сообщил, что нападающий команды нигериец Аделеки Акиньеми похищен злоумышленниками, которые шантажируют клуб с целью получения выкупа. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте клуба заявлении.

"Мы официально заявляем, что футболист Аделеки Акиньеми на данный момент до сих пор не вернулся в расположение клуба для продолжения выполнения своих обязательств по трудовому договору, и нам до сих пор неизвестно его местонахождение. Мы сообщаем, что футболист незаконно покинул расположение клуба и город Вентспилс. По нашим данным, и, принимая во внимание тот факт, что в футбольный клуб "Вентспилс" последние 10 дней несколько человек активно обращались и писали разного рода сообщения, мы с большой долей вероятности полагаем, что организованная группа лиц стоит за данным преступлением", – сказано, в частности, в заявлении.

Однако позже Акиньеми вышел на связь с полицией и опроверг версию о якобы имевшим место его похищении. Об сообщило местное новостное агентство ЛЕТА со ссылкой на правоохранительные органы.

"Сотрудникам регионального управления государственной полиции удалось дозвониться до Акиньеми по телефону и выяснить, что он жив и здоров, и его отсутствие не связано с преступным деянием", – говорится, в частности, в сообщении.

Мы уже писали, что 16 июля неизвестные пытались похитить маму футболиста "Шахтера" Тайсона. Похититель поджидал женщину в белой машине, припаркованной возле дома Розангелы. Он вылез из машины с букетом цветов, когда Розангела вышла на улицу и сказал, что это ей подарок. Воспользовавшись потерей бдительности, мужчина бросил мать футболиста в багажник машины и скрылся. Ранее на нашем сайте было опубликовано видео похищения матери Тайсона.

Напомним, что во время чемпионата мира по футболу в Нигерии похитили отца капитана сборной страны Джона Оби Микела и отпустили его за выкуп. Злоумышленники не причинили Микелу-старшему вреда – они наставили на него оружие и заставили идти босиком около пяти километров под проливным дождем. Выкуп составил 10 миллионов найр (около 24 тысяч долларов).
футбол, чемпионат Латвии

Вы сейчас просматриваете новость "Клуб из Латвии думал, что его нападающего украли и требуют выкуп". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Террикон

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Максим Малышев и его жена Мила. Фото Instagram

Полузащитник "Шахтера" впервые стал отцом

Сегодня, 18:20

Сына назвали в честь отца

Футбол

Густаво Бланко Лещук. Фото ФК "Малага"

Нападающий "Шахтера" продолжит карьеру в чемпионате Испании

Сегодня, 17:13

Аргентинец с украинскими корнями отдан в годичную аренду
Загрузка...

Футбол

Кепа Аррисабалага. Фото athletic-club.eus

Вратарь "Атлетика" выкупил у клуба собственный контракт и стал самым дорогим в истории

Сегодня, 16:33

Кепа Аррисабалага в ближайшее время станет игроком "Челси"

Футбол

Фото uefa.com

Расписание и результаты третьего раунда квалификации Лиги чемпионов

Вчера, 23:53

С этой стадии в борьбу за трофей вступает киевское "Динамо"

Футбол

Александр Хацкевич. Фото ФК "Динамо"

Хацкевич признал, что пенальти в ворота "Динамо" был

Вчера, 23:27

Киевляне упустили победу над "Славией" в Лиге чемпионов

Футбол

Денис Бойко. Фото ФК "Динамо"

Вратаря "Динамо" Бойко во время матча укусила оса

Вчера, 23:12

Голкипер просил помощи медиков, но в итоге смог продолжить поединок
Загрузка...