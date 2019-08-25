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Николай Шапаренко может продолжить карьеру в Венгрии

25 августа, 13:39

Игроком "Динамо" интересуется клуб "Фехервар", где играет Петряк

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко / Фото: Dynamo.kiev.ua

Полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко попал в сферу интересов венгерского клуба "Фехервар" и может сменить клубную прописку до конца нынешнего трансферного окна.

Напомним, что венгерский клуб минувшим летом уже подписал контракт с украинским футболистом Иваном Петряком. Один из лидеров венгерского чемпионата уже вступил в переговоры с руководством "Динамо" по поводу перехода Шапаренко в свои ряды. Речь идет об арендном соглашении. До окончания трансферного окна осталось всего 8 дней, и руководство "Фехервар" хочет уже в ближайшие дни полностью закрыть вопрос о переходе в свой клуб Николая Шапаренко.

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Накануне полузащитник "Динамо" вновь остался вне заявки своей команды на игру с "Олимпиком" (1:1). При этом, по словам наставника киевлян Алексея Михайличенко, вопрос лежит в плоскости конкурентоспособности. "Это жизнь, нужно быть лучшим не только в моментах игры, но и на тренировках. За свое место в основном составе нужно бороться. У меня был с Колей разговор, думаю, он составит конкуренцию. Когда он будет лучшим, тогда и будет играть", – заявил Алексей Михайличенко.

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"Динамо" начало сезон с победы в Суперкубке Украины, но потом вылетело из Лиги чемпионов:

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Источник: Террикон

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