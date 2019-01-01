Два гола, два удаления и неудачный дебют Михайличенко: обзор матча "Динамо" – "Олимпик"

Киевское "Динамо" не смогло обыграть главного аутсайдера чемпионата Украины донецкий "Олимпик"в пятом туре Премьер-лиги. Этот поединок стал дебютным для Алексея Михайличенко во главе киевлян. При этом динамовцы еще и в роли догоняющих оказались после мяча Сергея Политыло в начале второго тайма.

Почти сразу Виктор Цыганков красивым обводящим ударом в дальний угол счет сравнял, ка спустя несколько минут киевляне получили численное преимущество после удаления Дмитрия Гришко. Но воплотить его в забитые мячи подопечные Михайличенко не смогли, а незадолго до финального свистка Беньямин Вербич заработал красную карточку, восстановив равенство игроков на поле.

Отметим, что и "Олимпик" вышел на поле с новым тренером – после увольнения Жулио Сезара команду временно возглавил Игорь Климовский.

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"Динамо" – "Олимпик" – 1:1

Голы: Цыганков (62) – Политыло (52)

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Цыганков, Буяльский, Вербич, Шепелев (де Пена, 79), Родригеш (Фран Соль, 84), Мохаммед.

"Олимпик": Халими, Зотько (Трубочкин, 51), Снурницын, Гришко, Цымбалюк, Завийский, Пасич, Салу, Политыло, Тейшейра (Имери, 90), Диэйе (Захеди, 90).

Предупреждения: Бурда (73), Салу (85), Завийский (85), Кадар (90), Мохаммед (90).

Удаления: Гришко (68), Вербич (85).

Смотрите, как "Динамо" выиграло свой последний матч под руководством Хацкевича

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