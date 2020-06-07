Новаторство с барабаном "Вердеру" не помогло: двухметровый голландец решил исход матча

Соперник "Шахтера" в Лиге Европы "Вольфсбург" одержал очередную выездную победу в чемпионате Бундеслиги. На сей раз был повержен ведущий отчаянную борьбу за место под солнцем "Вердер". Бременцам три очка были необходимы, как воздух, и они, в духе традиций клуба, весь матч пытались атаковать, но без особого успеха. "Волки" сознательно отдали гостям инициативу, при этом насытив центр поля (не исключено, что именно так "Вольфсбург" будет действовать и в ответном матче с чемпионом Украины).

В итоге тактика тренера Оливера Гласнера принесла успех. "Вердер" раз за разом оголял фланги, чем и воспользовался вышедший на замену Феликс Клаус. В концовке матча его отличный проход справа завершился хорошим навесом во вратарскую – прямо на голову главного бомбардира гостей, и высоченный двухметровый голландец Ваут Вегхорст был точен.

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Интересно, что наставник "Вердера" Флориан Кофельдт, в свое время учившийся тренерскому мастерству у украинца Виктора Скрипника, применил в этом матче своеобразное ноу-хау. Новаторство стало возможно благодаря вынужденной тишине на трибунах. В 20-ти метрах от скамейки запасных, сидя на трибуне, один из администраторов команды, как в барабан, отбивал деревяшкой в металлический ящик, таким образом по указанию тренера управляя... темпом игры команды.

Соперники пробовали было протестовать, но нарушения каких-либо правил арбитр Бибиана Штайнхауз не обнаружила. Впрочем, "барабан" "Вердеру" в итоге так и не помог – 0:1 ...

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