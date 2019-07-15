"Скрипнику в раздевалке устроили разнос. Но он справился": интервью с боссом "Вердера" о новом тренере "Зари"

Глава наблюдательного совета бременского клуба Марко Боде рассказал "Сегодня" о немецкой жизни коуча луганчан

Виктор Скрипник и Марко Боде. Фото: weser-kurier.de

Марко Боде и Виктор Скрипник – их портреты по праву в галерее легенд "Вердера". Одногодки. Первый, защищая цвета родного клуба с юных лет, провел в составе бременцев 496 (!) матчей, забил 136 голов. Второй, придя в Бундеслигу в зрелом футбольном возрасте, сыграл за "Вердер" в 164-х матчах. Вместе Скрипник и Боде выходили на поле 105 раз, в том числе и в дебютном матче украинца за "Вердер", в августе далекого 1996-го.

Марко Боде, чемпион Европы-96, участник финала Германия – Чехия на "Уэмбли", завершил карьеру игрока в 2002-м после финального матча чемпионата мира, проигранного немцами бразильцам в Йокогаме. Взяв паузу, покинул Бремен, чтобы вернуться в 2012-м, а в 2014-м стать главной персоной в руководстве "Вердера".

Скрипник и Боде – крайние слева: 105 игр вместе

Виктор Скрипник повесил бутсы на гвоздь на два сезона позже коллеги, напоследок подняв над головой "Серебряную салатницу" и Кубок Германии, и остался в клубе: работал с юношескими командами, тренировал дублеров, а 10 лет спустя, неожиданно для многих, стал главным тренером одной из наиболее самобытных команд Бундеслиги. Не меньшим и очень приятным сюрпризом стало возвращение Виктора Скрипника на родину в июне 2019-го – украинец стал главным тренером луганской "Зари".

"Сегодня" удалось поговорить о Скрипнике с председателем наблюдательного совета "Вердера" Марко Боде.

РАЗНОС ФЕЛИКСА. "Виктор быстро стал своим в Бундеслиге, – вспоминает Боде. – Он пришел к нам из Днепропетровска, правильно? В свои 26 лет это был уже сложившийся футболист, с отменной школой. Конечно, поначалу было нелегко, чемпионат Германии, наверное, отличается от украинского. Но постепенно Скрипник освоился. У команды как раз был очень сложный переиод. Долгие годы гарантом побед "Вердера" был Отто Рехагель, но знаменитый тренер решил покинуть клуб, возглавив "Баварию". И началась тренерская чехарда! Дикси Дернер, Вольфганг Сидка, Феликс Магат. Игрокам приходилось вновь и вновь перестраиваться, выполняя требования нового наставника. В первом же матче под руководством Магата (выезд в Гамбург 23 октября 1998 г. – Авт.) Скрипнику досталось на орехи – в перерыве в раздевалке "железный Феликс" очень жестко, на повышенных тонах раскритиковал Виктора. Такой разнос – серьезный удар, прийти в себя после него непросто, но Скрипник сумел взять себя в руки, и дальше все пошло, как по маслу".

Смотрите обзор последнего матча "Зари" перед приходом Скрипника

ДОБРЫЙ, НО ЖЕСТКИЙ. "Что мне всегда нравилось в Викторе – он при любых обстоятельствах оставался самим собой. Открытый, дружелюбный. Честный, работящий. Скромный. Не может терпеть несправедливость. Добрый, но, если нужно – жесткий. Налицо качества, необходимые хорошему тренеру, и Скрипник стал им. Набирался опыта, тренируя юношей, молодежь. Пришел успех". (Команда "Вердер" U-17 в 2011-м дошла до финала юношеского чемпионата Бундеслиги, где лишь в овертайме уступила "Кельну". В сезоне 2013/14 "Вердер-II" Скрипника стал вице-чемпионом своей группы региональной лиги. – Авт.)

ЗАИГРАЛИ СМЕЛЕЕ. "Поздней осенью 2014-го мы коллегиально приняли решение доверить Виктору Скрипнику пост тренера главной команды, и оно было вполне логичным. Философия нашего клуба подразумевает преемственность, мы делаем ставку на своих воспитанников – в жилах тренера должна течь "зелено-белая" кровь. Томас Шааф, еще одна легенда "Вердера", в свое время тоже начинал тренерскую карьеру с работы в молодежной команде. А помощниками Скрипника были Торстен Фрингз и... нынешний тренер "Вердера" Флориан Кофельдт. Молодой перспективный тренер, сейчас – один из лучших в Бундеслиге, приобрел неоценимый опыт, работая бок о бок со Скрипником. Виктор сумел тогда создать очень хороший, позитивный микроклимат в команде. Установились доверительные, на равных, но без панибратства, отношения с футболистами".

Соратник Виктора Скрипника – Марко Боде

"При Скрипнике команда снова начала получать удовольствие от игры, стала действовать смело, рисковано. Тренер смог донести до каждого из своих подопечных главное: ты должен гордиться тем, что выходишь на поле в футболке "Вердера"! И это дало свои плоды. Команда заиграла в присущий ей атакующий футбол, стала набирать очки. 10-е место в первом сезоне Скрипника на посту тренера – это достижение, только три очка отделили нас от зоны еврокубков. В сезоне 2015/16 "Вердеру" удалось избежать понижения в классе, в последнем туре мы обыграли "Айнтрахт" Нико Ковача, отправив франкфуртцев играть переходные матчи. Я считаю – это тоже был успех".

ЯЗЫК И ЭНЕРГИЯ. "А вот затем что-то пошло не так. Ошибки были разные, их было допущено много. Все делают ошибки, и Виктор – не исключение. Состав команды был недостаточно силен – мы были стеснены в средствах, приходилось экономить. Последовал ряд поражений на старте чемпионата. Пресса подливала масла в огонь. Вообще общение с журналистами – не самое любимое занятие Скрипника. Но приходилось давать многочисленные интервью – это входит в ряд профессиональных обязанностей тренера. И украинец прекрасно справлялся с этой задачей, он хорошо говорит по-немецки. Пресса воспринимала его на ура, но она бывает порой очень жестокой. И как только начались неудачи, вдруг заговорили о недостаточном знании языка. Чувствовалось, что Виктор устал, запас энергии иссяк. И мы решили расстаться. Это было очень непростым шагом – и для него, и для нас. Все-таки Виктор Скрипник провел в "Вердере", ни много ни мало, два десятка лет".

Виктор Скрипник. Фото – ФК "Заря"

"ПРИВЕТ ВИКТОРУ!". "Нас связывают дружеские отношения. Не раз бывал у Виктора дома. Должен сказать, что такую замечательную семью я встретил в первый раз в жизни. Время от времени мы созваниваемся. Был очень рад его успеху в "Риге". Конечно же поздравил (в 2018-м Скрипник работал в ФК "Рига" и привел молодой клуб к золотому дублю – победам в чемпионате и Кубке Латвии). Хотел бы через вашу газету передать Виктору Скрипнику большой привет из Бремена! "Заря" стремится стать третьей силой в Украине? Думаю, эта задача Виктору по плечу. Хочу пожелать больших успехов ему и его новому клубу".

Как мы писали ранее, тренер луганской "Зари" отказался от работы в Москве. Украинский специалист отверг предложение "Локомотива", где в нем видели наследника Юрия Семина. "Почему отказал "Локомотиву"? Потому что мне с этим жить. Вот и все, – заявил Виктор Скрипник. – А я этого не хочу. Я пять лет говорю с гордостью, что я – украинец. Сделал свой выбор. Осуждаю ли я футболистов, которые ездят играть в Россию? Ради бога, пусть делают, что хотят".

Также сообщалось, что "Заря" подпишет сразу четырех новичков. Их имена - Никола Василь, Йоэль Абу-Ханна, Дмитрий Иванисеня и Лазао. "У нас сразу и конкуренция появилась на разных позициях. Хорошие ребята, с хорошим характером", – сказал о новобранцах Виктор Скрипник.

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