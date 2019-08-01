Новая форма и абонементы от Мораеса: "Шахтер" запланировал сюрприз своим фанатам

Донецкий "Шахтер" 4 августа проведет первый домашний матч в новом сезоне. "Горняки" примут "Карпаты" в рамках второго тура Премьер-лиги. За день до этого в ОСК "Металлист" состоится открытая тренировка команды.
В 16:30 все посетители клубного Fan Shop на стадионе "Металлист" встретятся с нападающим "Шахтера" Жуниором Мораесом. Болельщики получат уникальную возможность приобрести у лучшего бомбардира Премьер-лиги абонемент на новый сезон, взять автограф и сфотографироваться.
В 17:00 откроется доступ в чашу стадиона через сектора 1-4 (для владельцев абонементов сезонов-2018/19 и 2019/20 предусмотрен отдельный вход через VIP-рецепцию), а в 17:45 "Шахтер" представит новый комплект домашней формы от Nike и проведет открытую тренировку на поле ОСК "Металлист".
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Обладатели абонементов, которые посетили все матчи сезона-2018/19, перед началом тренировки смогут встретить команду на поле, организовав коридор почета, а по завершении занятия футболисты устроят для них автограф-сессию. Также игроки проведут непродолжительную раздачу автографов для всех болельщиков на стадионе.
Напомним, донецкий "Шахтер" одержал волевую победу над "Александрией" в первом туре Премьер-лиги, а сам Тайсон записал на свой счет результативный удар. Также в этом матче был назначен первый пенальти в сезоне, но Марлос с "точки" не сумел переиграть Юрия Панькива.
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