Новичок "Динамо" Фран Соль: "Как только я забью первый гол, это придаст мне уверенности"

Испанский нападающий официально представлен публике в качестве игрока "бело-синих"

Фран Соль и Александр Хацкевич. Фото: Dynamo.kiev.ua

Новичок "Динамо" Фран Соль: "Как только я забью первый гол, это придаст мне уверенности" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d82/ed2/5c6d82ed2938f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d82/ed2/5c6d82ed2938f.jpg 2019-02-20T18:41:00+02:00 Футбол Испанский нападающий официально представлен публике в качестве игрока "бело-синих"

Сегодня киевское "Динамо" представило своего единственного зимнего новичка – испанского форварда Франа Соля. Футболист перешел в Динамо из голландского "Виллем II". Форвард сфотографировался с футболкой "Динамо" и главным тренером команды, после чего ответил на вопросы журналистов в рамках предматчевой пресс-конференции накануне ответной встречи с "Олимпакосом" в 1/16 финала Лиги Европы.

- Чем матч против "Олимпиакоса" отличался от тех товарищеских поединков, которые вы проводили на сборах?

- Те матчи, которые мы проводили на сборах, в корне отличаются от официального поединка с "Олимпиакосом". Каждая команда в этой встрече хотела выиграть, так что борьба на поле была серьезная.

- На каком уровне сейчас находится ваше взаимопонимание с партнерами по новой команде?

- Ребята меня очень хорошо приняли в команде. Думаю, постепенно мы найдем общий язык и достигнем необходимого уровня сыгранности – это сразу не дается. Сейчас я чаще общаюсь с ребятами, которые говорят на испанском или португальском языках. Но не сомневаюсь, что очень скоро также свободно смогу общаться и с моими остальными партнерами по команде.

- Насколько то, что ты до сих пор не забил за "Динамо" голов, нервирует тебя перед ответным матчем с "Олимпиакосом"?

- Я стараюсь забивать в каждом матче. Но, видимо, еще не наступил тот момент, когда я почувствую полную уверенность. Но как только я забью первый гол, это точно придаст мне уверенности. Постараюсь, чтобы это произошло как можно скорее.

- Не было ли у вас боязни в матче с "Олимпиакосом"? И что думаешь об ответном поединке?

- Конечно, атмосфера на стадионе в Греции была просто фантастической! Думаю, мы добились положительного результата с точки зрения двухматчевой дуэли. А при поддержке своих болельщиков, надеюсь, добьемся общего позитивного результата и выйдем в следующий этап.

Напомним, первая встреча неделю назад в Пирее завершилась ничьей – 2:2. Киевляне отыгрались за минуту до финального свистка и сохраняют отличные шансы на выход в следующий раунд. Для этого им необходимо не проиграть в Киеве, либо сыграть вничью со счетом не больше, чем 2:2.

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