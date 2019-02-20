Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Новичок "Динамо" Фран Соль: "Как только я забью первый гол, это придаст мне уверенности"

Сегодня, 18:41

Испанский нападающий официально представлен публике в качестве игрока "бело-синих"

Фран Соль и Александр Хацкевич
Фран Соль и Александр Хацкевич. Фото: Dynamo.kiev.ua
Новичок "Динамо" Фран Соль: "Как только я забью первый гол, это придаст мне уверенности" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d82/ed2/5c6d82ed2938f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d82/ed2/5c6d82ed2938f.jpg Футбол Испанский нападающий официально представлен публике в качестве игрока "бело-синих"

Сегодня киевское "Динамо" представило своего единственного зимнего новичка – испанского форварда Франа Соля. Футболист перешел в Динамо из голландского "Виллем II". Форвард сфотографировался с футболкой "Динамо" и главным тренером команды, после чего ответил на вопросы журналистов в рамках предматчевой пресс-конференции накануне ответной встречи с "Олимпакосом" в 1/16 финала Лиги Европы.

- Чем матч против "Олимпиакоса" отличался от тех товарищеских поединков, которые вы проводили на сборах?

- Те матчи, которые мы проводили на сборах, в корне отличаются от официального поединка с "Олимпиакосом". Каждая команда в этой встрече хотела выиграть, так что борьба на поле была серьезная.

- На каком уровне сейчас находится ваше взаимопонимание с партнерами по новой команде?

- Ребята меня очень хорошо приняли в команде. Думаю, постепенно мы найдем общий язык и достигнем необходимого уровня сыгранности – это сразу не дается. Сейчас я чаще общаюсь с ребятами, которые говорят на испанском или португальском языках. Но не сомневаюсь, что очень скоро также свободно смогу общаться и с моими остальными партнерами по команде.

- Насколько то, что ты до сих пор не забил за "Динамо" голов, нервирует тебя перед ответным матчем с "Олимпиакосом"?

- Я стараюсь забивать в каждом матче. Но, видимо, еще не наступил тот момент, когда я почувствую полную уверенность. Но как только я забью первый гол, это точно придаст мне уверенности. Постараюсь, чтобы это произошло как можно скорее.

- Не было ли у вас боязни в матче с "Олимпиакосом"? И что думаешь об ответном поединке?

- Конечно, атмосфера на стадионе в Греции была просто фантастической! Думаю, мы добились положительного результата с точки зрения двухматчевой дуэли. А при поддержке своих болельщиков, надеюсь, добьемся общего позитивного результата и выйдем в следующий этап.

Напомним, первая встреча неделю назад в Пирее завершилась ничьей – 2:2. Киевляне отыгрались за минуту до финального свистка и сохраняют отличные шансы на выход в следующий раунд. Для этого им необходимо не проиграть в Киеве, либо сыграть вничью со счетом не больше, чем 2:2.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Лига Европы, Динамо Киев, Фран Соль

Вы сейчас просматриваете новость " Новичок "Динамо" Фран Соль: "Как только я забью первый гол, это придаст мне уверенности"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Dynamo.kiev.ua

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хацкевич: "Олимпиакосу" терять нечего, но и нам рассчитывать на ничью будет неправильным подходом"

Сегодня, 18:26

Наставник киевлян – об ответном матче Лиги Европы против "Олимпиакоса"

Юноши "Динамо" разгромили "Ювентус" в Лиге чемпионов

Сегодня, 15:59

Киевляне забили туринцам три мяча и вышли в 1/8 финала турнира

Греческим фанам в Киеве не рекомендуют носить символику России и СССР

Сегодня, 15:16

"Олимпиакос" рассказал болельщикам, чего им следует избегать перед матчем с "Динамо"

Эксперт: "Шахтеру" будет только на руку, если немцы понесутся в атаку"

Сегодня, 14:02

Сергей Морозов прокомментировал предстоящий матч плей-офф Лиги Европы

Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

Сегодня, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

15 звезд Голливуда, которые носят парики и тщательно скрывают это

Цикорий: польза и вред растворимого напитка

Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой

Жизни не будет: печальный прогноз о будущем Крыма в оккупации

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Знаменитая модель 80-х стала бездомной (фото)

В Украине появилась афера, которую пока не могут разгадать

Давно пустует: в сети показали особняк Софии Ротару в Крыму

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Шансов выжить нет. Как манекены спасают бойцов в зоне ООС
Загрузка...

Хацкевичу берут поляка из клуба, с фанами которого враждуют ультрас киевского "Динамо"

Сегодня, 12:32

Киевское "Динамо" может подписать центрального защитника "Легии". Ветеску оценивают в 1,5 млн евро

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

Сегодня, 10:46

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Онлайн матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Бавария"

Вчера, 22:52

Текстовая трансляция с фото и видеоповторами опасных моментов первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов

Промоутер: "Бой Усик – Поветкин – суперсобытие в супертяжелом весе"

18 февраля, 16:36

Команда украинца сделала предложение Поветкину, и сегодня-завтра должны получить ответ – да или нет

Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет"

18 февраля, 09:01

Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой

И на экране, и в жизни: украинские актёры сыграли свадьбу 

12 самых красивых пар шоу-бизнеса