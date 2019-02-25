Новичок "Шахтера": "Александрия" сильна коллективом"
Украинский защитник будет болеть за свою новую команду, а бывшим одноклубникам желает успеха в сезоне
Ожиданиями от центрального матча 19-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и "Александрией" поделился защитник "горняков" Валерий Бондаренко. Зимой Бондаренко перешел в "Шахтер" как раз их "Александрии", поэтому хорошо знает команду Шарана. "Шахтер" против сухих амбиций "Александрии": анонс матча УПЛ.
– Осеннюю часть сезона ты завершал в составе "Александрии", весеннюю начинаешь в расположении "Шахтера". Хотелось бы сыграть с бывшим клубом?
– Ощущения двоякие: из-за перебора желтых карточек, к сожалению, пропускаю этот матч. Очень хотел сыграть с командой, где провел два года, но придется смотреть поединок на трибуне. Переживать буду за "горняков", потому что сейчас я футболист "Шахтера". Однако желаю "Александрии" в дальнейшем добиться поставленных задач в текущем сезоне.
– Каковы сильные стороны соперника?
– "Александрия" сильна коллективом, очень организованна в обороне, ребята бьются друг за друга на поле. В составе есть хороший форвард Артем Ситало, который выигрывает много борьбы, забивает важные мячи. В центре Андрей Запорожан и Банада слаженно действуют, давно выступают вместе. Также стоит опасаться быстрых фланговых хавбеков.
– За счет чего подопечным Владимира Шарана удалось войти в тройку претендентов на медали?
– Думаю, за счет сплоченности команды. Парни выкладываются на поле, стараются выполнять все требования главного тренера, что и приносит результат.
– "Шахтер" уже провел два официальных поединка, "Александрия" только сегодня возвращается со сборов. На чьей стороне преимущество?
– Если говорить о физических кондициях, то я знаю, насколько хорошо Владимир Шаран готовит футболистов на сборах. Считаю, "Александрия" будет в прекрасной форме. В психологическом плане "Шахтер" будет чувствовать себя намного увереннее, потому что провел два официальных матча, плюс мы играем на домашнем стадионе, а это важный фактор.
Напомним, что на прошлой неделе "Шахтер" проиграл "Айнтрахту" и покинул еврокубки.
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