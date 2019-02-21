Онлайн ответного матча "Айнтрахт" – "Шахтер" в Лиге Европы

После ничьей 2:2 в Харькове команды проведут поединок во Франкфурте: текстовый онлайн, яркие фото со стадиона, видеоповторы голов

Онлайн матча "Айнтрахт" - "Шахтер". Фото: AFP

Онлайн ответного матча "Айнтрахт" – "Шахтер" в Лиге Европы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e5f/d6e/5c6e5fd6ee7cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e5f/d6e/5c6e5fd6ee7cc.jpg 2019-02-21T10:22:52+02:00 Футбол После ничьей 2:2 в Харькове команды проведут поединок во Франкфурте: текстовый онлайн, яркие фото со стадиона, видеоповторы голов

Сегодня "Шахтер" проведет ответный поединок против немецкого "Айнтрахта" в 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Германии и начнется в 19:55 по киевскому времени. Мы проведем текстовую онлайн трансляцию поединка с яркими фото со стадиона, видеоповторами голов и комментариями ключевых эпизодов встречи. Напомним, что первый матч "Шахтер" – "Айнтрахт" прошел неделю назад и завершился вничью 2:2.

Онлайн "Айнтрахт" – "Шахтер"

Букмекеры о матче. Эксперты называют немцев фаворитами встречи. Так, коэффициент на победу "Айнтрахта" равен 2.05, тогда как на победу чемпионов Украины можно сделать ставку с коэффициентом 3.60, а на ничью – 3.75. Котировки на проход также не в пользу "Шахтера": 1.40 – 3.05.

"Завтра вы увидите храбрый и смелый "Шахтер". Я всегда требую храбрости и смелости от своих игроков. Если мы сыграем так, как умеем, в свою игру и в свою силу, у нас все получится", – сказал накануне матча тренер "горняков" Паулу Фонсека.

Тренировка "Шахтера" на стадионе во Франкфурте за сутки до матча:

Отметим, что в Харькове "горняки" остались вдесятером уже в дебюте (удаление Степаненко) и дважды уступали по ходу матча, но нашли в себе силы отыграться. В сегодняшнем матче из-за дисквалификации не примут участие Сергей Кривцов и Тарас Степаненко. Арбитр матча – Антонио Матеу Лаос из Испании.

"Айнтрахт" одержал шесть побед на групповом этапе Лиги Европы и вышел в плей-офф с первого места, а украинский клуб попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов, где занял в группе третье место вслед за "Манчестер Сити" и "Лионом".

Обзор первого матча "Шахтер" – "Айнтрахт" – 2:2

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