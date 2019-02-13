Новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Кубка Америки
Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате
Новичок донецкого "Шахтера" Маркос Антонио попал в символическую сборную молодежного Кубка Америки-2019, который завершился в Чили.
Полузащитник провел 9 поединков на турнире, в которых отметился двумя результативными передачами и был игроком с наибольшим количеством передач (517), а также пасов на противоположной половине поля (258) и касаний мяча (716).
Победителем турнира впервые в истории стала сборная Эквадора. Бразилия заняла пятое место.
Маркос Антонио единственный игрок сборной Бразилии, который вошел в символическую сборную турнира.
"По своей манере Маркос Антонио чем-то напоминает Фреда: обладает качественным и своевременным пасом, но, если нужно, может и сам протащить мяч вперед, через дриблинг, имеет отличную стартовую скорость, действует с большой интенсивностью, быстро принимает решения", – поделился с "Сегодня" наш источник среди селекционеров.
Напомним, что 14 февраля "Шахтер" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Ранее "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.
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