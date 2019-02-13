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Новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Кубка Америки

Сегодня, 13:17

Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате

Маркос Антонио в матче Кубка Америки
Маркос Антонио в матче Кубка Америки.
Новичок "Шахтера" попал в символическую сборную Кубка Америки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3fc/acb/5c63fcacb10a4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3fc/acb/5c63fcacb10a4.jpg Футбол Маркос Антонио со сборной Бразилии занял пятое место в молодежном континентальном чемпионате

Новичок донецкого "Шахтера" Маркос Антонио попал в символическую сборную молодежного Кубка Америки-2019, который завершился в Чили. 

Полузащитник провел 9 поединков на турнире, в которых отметился двумя результативными передачами и был игроком с наибольшим количеством передач (517), а также пасов на противоположной половине поля (258) и касаний мяча (716).

Победителем турнира впервые в истории стала сборная Эквадора. Бразилия заняла пятое место. 

Маркос Антонио единственный игрок сборной Бразилии, который вошел в символическую сборную турнира.

"По своей манере Маркос Антонио чем-то напоминает Фреда: обладает качественным и своевременным пасом, но, если нужно, может и сам протащить мяч вперед, через дриблинг, имеет отличную стартовую скорость, действует с большой интенсивностью, быстро принимает решения", – поделился с "Сегодня" наш источник среди селекционеров. 

Напомним, что 14 февраля "Шахтер" проведет первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против немецкого "Айнтрахта". Ранее "Шахтер" огласил заявку на Лигу Европы. В списке 25 футболистов, в том числе новички Валерий Бондаренко и Манор Соломон.

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Тег Шахтер Донецк, сборная Бразилии, Кубок Америки, Маркос Антонио

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Football.ua

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