Украинский футболист до трех часов ночи гулял в клубе, а в восемь утра у него был рейс

Ну, как трезвый – нормальный: Милевский впервые рассказал об аварии на "Феррари" 2019-08-02T12:06:31+03:00 Футбол Украинский футболист до трех часов ночи гулял в клубе, а в восемь утра у него был рейс

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский впервые рассказал подробности резонансной аварии, в которую он попал за рулем "Феррари" в ноябре 2013 года в Турции. Тогда сообщалось, что, по данным полиции, Милевский был пьяным, в его крови обнаружили 1,31 промилле алкоголя.

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"Игра была в Стамбуле, и у нас было пару выходных. Мы с пацанами газонули. Выступили. А утром надо было лететь из Стамбула в Газиантеп. У меня тачка стоит в аэропорту. Я сажусь, мне ехать минут 15-20. Трезвый. Ну, как трезвый – нормальный. Я не тусил до пяти, а в шесть, допустим, за руль, нет! Погуляли где-то до трех, а в восемь вылет. В общем, времени достаточно прошло, чтобы сесть за руль. Еду, все нормально. А у меня в бардачке справа был такой маленький айпед или айпод, где музыку переключать, которая в салоне играла. А был очень крутой поворот, и я про него забыл. Потянулся к бардачку, поднимаю голову, а уже поворот. И я думаю: войду или не войду. Две секунды на размышление. Короче, я вправо вписывыюсь, ж...у кидает влево, я по тормозам, шум... Влетел в отбойник. Еще у меня тут, рядом торчал штырь. Дверь пришлось выбивать ногами, подушки, запах страшный... Вышел, сел на бордюрчик, сижу. Приехала полиция, все на турецком. Набрал переводчика, он приехал. Права забрали, отправили домой, говорят: у тебя один день прийти в себя. Я взял вискаря, сидел один. Так бывает..." – сказал Милевский в эфире Youtube-канала "Красава".

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Отметим, что недавно об Артеме Милевском вспомнил победитель молодежного чемпионата мира в составе сборной Украины Ефим Конопля. 19-летний Конопля рассказал о дурной славе украинских футболистов былых времен. По мнению Ефима, сейчас этот фактор мешает талантливым игрокам из нашей страны получать больше предложений от клубов из-за рубежа. "Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений, – отметил Ефим Конопля. – Артем Милевский, Александр Алиев - алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего".

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