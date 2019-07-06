"Милевский, Алиев – дурная слава": Конопля рассказал, почему украинcким игрокам сложно выстрелить в Европе

Победитель молодежного ЧМ обвинил звезд прошлого в создании никудышней репутации наших футболистов

Ефим Конопля. Фото: Getty Images

Защитник сборной Украины U-20 Ефим Конопля, в составе этой команды ставший победителем молодежного чемпионата мира в Польше, рассказал о дурной славе украинских футболистов былых времен. По мнению 19-летнего Конопли, сейчас этот фактор мешает талантливым игрокам из нашей страны получать больше предложений от клубов из-за рубежа.

"У меня есть ощущение, что много кто заиграет из нашего поколения, – заявил Ефим Конопля. – Если бы еще больше доверяли в первых командах. Просто за украинцами, наверное, тянется дурная слава от старших поколений. Артем Милевский, Александр Алиев – алкоголь, гулянки. Думаю, что все из-за этого. Так и в Европе думают, что украинцы такие. Но наше поколение – никто ни глоток, ни капли ничего".

Как Артем Милевский пропил свой успех

Ранее мы писали о том, какими шуточками в "Динамо" встретили чемпионов мира U-20. "Какими были шутки? Например, на ту тему, что в нашей команде чемпионов мира и вице-чемпионов мира (я про Пиварича) сейчас больше, чем чемпионов Украины", – рассказал капитан "Динамо" Сергей Сидорчук.

Также сообщало, что чемпионов мира Супрягу и Булецу отдубасили в Днепре: появилось видео. Новички пробегали между выстроившимися в два ряда игроками "Днепра-1", а те применяли к ним порой весьма небезобидное рукоприкладство. Ритуал-ритуалом, однако автор дубля в финальном матче ЧМ с корейцами Супряга, скривившись от боли, еще долго держался за раненую спину.

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