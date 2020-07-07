О легендарном тренере Валерии Лобановском снимут художественный фильм

В Украине снимут художественный фильм "Наставник" о легендарном тренере киевского "Динамо" Валерии Лобановском, сообщается на официальном сайте киевлян. На данный момент продолжается стадия финализации сценария, предварительный кастинг главных актеров, подбор съемочной команды, разработка эскизов и прочее. Кстати, завтра бывший клуб Лобановского "Динамо" сыграет в финале Кубка Украины против полтавской "Ворсклы". Смотреть онлайн "Динамо" – "Ворскла" можно на нашем сайте.

Реклама

События ленты расскажут об одном из величайших в мире футбольных тренеров и признанном спортивном гении – Валерии Васильевиче Лобановском – и охватят середину 70-х годов прошлого века. Именно в этот период на весь континент гремела слава киевского "Динамо" – команды-звезды под руководством Валерия Лобановского. В 1973 году 34-летний тренер получил приглашение возглавить "Динамо" и за 2 года привел клуб сначала к победе в Кубке Кубков, а затем и в Суперкубке УЕФА.

"Динамо" предоставит продюсерам картины права на эксклюзивное использование бренда в рамках проекта "Наставник", а дочь легендарного тренера дала право на использование биографии Лобановского, а также выступит в роли консультанта в вопросах семейной жизни и личности метра за пределами футбольного поля.

В мае исполнилось 18 лет со дня смерти Валерия Лобановского: видео с фатального матча легендарного тренера. "Динамо" потеряло своего лучшего в истории наставника после инсульта, который он перенес во время матча в Запорожье.

Реклама

Прямые трансляции футбольных матчей можно смотреть на сайте Oll.tv.

Смотрите, как играли между собой две бывшие команды Лобановского "Динамо" и "Шахтер":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама