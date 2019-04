"О, нет": легендарный футболист Гари Линекер прокомментировал падение шпиля Нотр-Дам-де-Пари

Одно из самых известных зданий в мире – Собор Парижской Богоматери – охвачен пламенем. В понедельник вечером по неизвестной пока причине в Нотр-Дам-де-Пари возник пожар, который быстро распространился и пока не потушен. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою речь. Телеканалы всего мира ведут трансляции с места событий. Главный шпиль Собора уже обрушился. О жертвах пока не сообщается.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер опечален в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери. "О, нет", – прокомментировал новость Линекер в своем Twitter.

Отметим, что президент США Дональд Трамп призвал действовать быстро и посоветовал использовать пожарные вертолеты.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly!