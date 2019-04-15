Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,71
30,24
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"О, нет": легендарный футболист Гари Линекер прокомментировал падение шпиля Нотр-Дам-де-Пари

Сегодня, 21:38

Знаменитый в прошлом британский футболист коротко и эмоционально отреагировал на пожар в Париже

Нотр-Дам-де-Пари в огне. Фото instagram.com/gl0be_trotter
Нотр-Дам-де-Пари в огне. Фото instagram.com/gl0be_trotter.

Одно из самых известных зданий в мире – Собор Парижской Богоматери – охвачен пламенем. В понедельник вечером по неизвестной пока причине в Нотр-Дам-де-Пари возник пожар, который быстро распространился и пока не потушен. Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою речь. Телеканалы всего мира ведут трансляции с места событий. Главный шпиль Собора уже обрушился. О жертвах пока не сообщается.

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер опечален в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери. "О, нет", – прокомментировал новость Линекер в своем Twitter.

Отметим, что президент США Дональд Трамп призвал действовать быстро и посоветовал использовать пожарные вертолеты.

На видеозаписях происшествия можно увидеть густые клубы белого дыма, поднимающегося от крыши собора.По некоторым данным, пожар мог начаться на строительных лесах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег пожар, Париж, Собор Парижской Богоматери

Вы сейчас просматриваете новость " "О, нет": легендарный футболист Гари Линекер прокомментировал падение шпиля Нотр-Дам-де-Пари". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Вывезли всё: в Украине сделали печальное заявление о Донбассе

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

В Киеве мужчина получил две пули в живот из-за громких шуток

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой

Велосипедистка дня: модель из Германии с ником Chiara

Бессмертное существо: оно ​единственное на Земле

Футбол и алкоголь. О наиболее пьющем игроке в истории

Минимальные зарплаты украинцев сравнили с европейскими

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба
Загрузка...

Победу Ломаченко высмеяли в США: Вася отреагировал

13 апреля, 17:51

"Кто этот парень?" – сказал Джервонта Дэвис о британце, избитом украинским чемпионом

Видео боя Ломаченко – Кролла: нокдаун в третьем раунде, нокаут в четвертом

13 апреля, 08:56

Украинский чемпион отстоял свои титулы, нокаутировав претендента из Англии в четвертом раунде поединка в Лос-Анджелесе

Ломаченко отправил Кроллу в тяжелый нокаут после cтранного решения судьи

13 апреля, 07:58

В третьем раунде судья мог останавливать избиение, а в четвертом соперник украинского чемпиона оказался в тяжелом нокауте

Онлайн Ломаченко – Кролла: украинец отправил соперника в нокаут!

13 апреля, 07:36

Текстовый онлайн боя Ломаченко – Кролла с яркими фото из Лос-Анджелеса, комментариями и оценками после каждого раунда

Ломаченко – Кролла: когда начало боя и где смотреть трансляцию

13 апреля, 06:29

Отвечаем на главные вопросы перед боем Ломаченко – Кролла: когда начало поединка, где смотреть и кто фаворит

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Тарасова: злость русского народа поражает. Нам опять война нужна?