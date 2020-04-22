Обладатель "Золотого мяча", который феерил с Шевой в "Милане": день рождения легендарного Кака

Сегодня, 22 апреля, свой 38-й День рождения празднует легендарный бразилец – Кака. Это прозвище придумал ему брат, когда он был еще маленьким. Дома жена его зовет "любовь". В Бразилии называют Кака, в Италии – Рики или Рикардо. Игрок стал известен, прежде всего, по выступлениям за "Милан". На то время он был одноклубником нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Их легендарный дуэт невозможно забыть. В составе "Милана" бразилец становился чемпионом Италии, обладателем Суперкубка Италии и победителем Лиги чемпионов.

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Смотрите полный матч "Милан" – "Интер", в котором играли Кака и Шевченко:

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На клубном уровне хавбек провел 529 матчей, в которых забил 161 гол и отдал 147 голевых передач, большая часть из которых была в составе "Милана" – 104 гола и 85 голевых передач в 307 матчах.

Также Кака является чемпионом мира в составе сборной Бразилии и двукратным обладателем Кубка конфедераций.

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Еще один уникальный вклад в историю футбола Кака внес в 2007 году. Тогда бразилец стал последним обладателем "Золотого мяча", перед десятилетием доминирования уникальных Роналду и Месси.

В одном из интервью футболист признался, что женился девственником.

"Я так поступил, потому что это стало своеобразной платой за все, о чем я говорил ранее. Меня крестили между 11 и 12 годами, и с тех пор я постоянно чувствовал, что Бог со мной" – отметил игрок.

После окончания карьеры Кака много внимания уделяет познанию себя и мира. Он часто путешествует, занимается плаванием и катанием на лыжах. Ведет светскую жизнь, а также не отказывается от участия в футбольных мероприятиях вроде товарищеских матчей и благотворительных акций.

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"Фиорентина" – "Милан": обзор матча Серии А:

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